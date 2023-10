In der Nacht zu Sonnabend gerieten zwei Männer in einer Bar am Fahltskamp in einen Streit. Der Täter ist noch auf der Flucht.

Vor dieser Raucherkneipe am Fahltskamp in Pinneberg wurde am Sonnabend ein 44 Jahre alter Mann niedergestochen.

Polizei Pinneberg Messerattacke vor Raucherkneipe: Opfer in kritischem Zustand

Pinneberg. Nach einem Streit vor der Kneipe Alo`s in Pinneberg ist ein 44 Jahre alter Mann mit einem Messer attackiert worden. Das Opfer befindet sich weiterhin in kritischem Zustand, der Täter ist flüchtig.

Die Bluttat hat sich laut Polizeiangaben in der Nacht zu Sonnabend vor der Kneipe am Fahltskamp abgespielt. Gegen 0.25 Uhr schleppte sich das schwer verletzte Opfer in die Kneipe, wo eine Erstversorgung stattfand.

Mann aus Pinneberg niedergestochen: Opfer weiterhin in kritischem Zustand

Anschließend kam der 44 Jahre alte, in Pinneberg wohnhafte Mann in eine Klinik, wo eine Notoperation erfolgen musste. Dort wurden bei ihm mehrere Einstiche am Oberkörper festgestellt.

„Die Verletzungen sind erheblich, das Opfer befindet sich weiterhin einem kritischen Zustand“, so Polizeisprecherin Astrid Heidorn von der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe. Die dort angesiedelte Mordkommission hat den Fall übernommen. Heidorn: „Wir gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus.“

Messerangriff vor Kneipe in Pinneberg: Tatwaffe bisher nicht gefunden

Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen haben sich Täter und Opfer zuvor in der kleinen Raucherkneipe aufgehalten. Dort ist es dann offenbar zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen, den diese draußen vor der Bar weiter austragen wollten.

Dort muss es dann zu der beinahe tödlichen Messerattacke gekommen sein. Die Tatwaffe wurde bisher nicht gefunden. Wie viele Stiche dem Pinneberger zugefügt worden sind, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen.

Zum geflüchteten Täter ist bisher bekannt, dass er mit Vornamen Vitali heißen soll. Er spricht fließend Deutsch und Russisch, ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und kräftig.

Messerattacke in Pinneberg: Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Der Täter trug einen sogenannten Fünftagebart und war zur Tatzeit mit einer braunen Jacke, einer dunklen Hose, weißen Schuhen und einer dunklen Cap bekleidet. Die Auseinandersetzung vor der Kneipe wurde auf Deutsch geführt, das Opfer spricht kein Russisch.

Hinweise auf die Identität des Messerstechers nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04821/60 20 entgegen. Auch suchen die Ermittler Zeugen, die die Auseinandersetzung am Fahltskamp beobachtet haben.