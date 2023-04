Drei Tage lang regieren Ritter, Gaukler und Wikinger am Rantzauer See in Barmstedt. Was beim Mittelaltermarkt auf dem Programm steht.

Barmstedt. Drei Tage lang geht es rund auf der Barmstedter Schlossinsel. Das Mittelalterspektakel vor historischer Kulisse geht am letzten Aprilwochenende in die nächste Runde – und bietet eine Zeitreise für die ganze Familie.

Beim 13. historischen und Mittelaltermarkt in Barmstedt können Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr sogar einen Tag länger in das Leben vor hunderten von Jahren eintauchen und zwischen Gauklern, Rittern und Narren über die Schlossinsel streifen.

Barmstedt: Wildes Mittelalterspektakel auf der Schlossinsel Rantzau

Mittelalterliche Lager stellen das Leben in früheren Zeiten dar, zahlreiche Wikinger, Ritter und Komödianten sind dabei, ebenso wie historische Marktstände an denen es neben Kulinarischem auch kleine Schätze zu entdecken gibt.

Filzprodukte und Gewandungen, Streitäxte und Schwerter, Webwaren, Runenketten und Wikingernägel sind ebenso zu bekommen wie Perlen und Geschmeide. Die Backstube Laibeswohl backt Brot im Holzbackofen, die Taverne versorgt durstige Gäste mit Met und Getränken, außerdem gibt es ungarischen Langosh und Baumstriezel.

Schwertkampfschule bietet Schaukämpfe – und Probetraining

Die Schwertkampfschule Pinneberg unterhält Besucherinnen und Besucher mit ihren Schaukämpfen und bietet auch Probetraining für all jene an, die schon immer mal ein Schwert schwingen wollten. Neben altbekannten Teilnehmern sind auch neue Beschicker dabei. Etwa die Elfenkeramik oder ein Münzsäger, der vor Ort feine Schmuckanhänger fertigt.

Erik der Rote und Mario präsentieren ihren Wikingerschmuck, es gibt verzierte Trinkhörner, Marc der Besteckverbieger macht Schmuck aus Silberbesteck und der Zauberer Robert Blake entführt das Publikum in seine Zauberwelt.

Barmstedt: Mittelalterspektakel mit Live-Musik und Postkutsche

Die Band Heidenlaerm will auf der Barmstedt Schlossinsel für Stimmung sorgen.

Foto: Joost Keller

Musik gibt es von der Mittelalterband Heidenlaerm sowie von der A-Cappella-Band Drunken Shipmates, die Shanties und Piratenlieder zum Besten gibt. Wieder mit dabei sind die Bauchtänzerinnen von Aayla Sinoush und Mahbanu. Ein besonderes Highlight sind die Fahrten in der laut Veranstaltern „größten historischen Postkutsche Europas“, gezogen von drei Kaltblütern.

Das Mittelalterspektakel auf der Barmstedter Schlossinsel am Rantzauer See findet in diesem Jahr am Sonnabend, 29. April, 11 bis 22 Uhr, Sonntag, 30. April, 10 bis 22 Uhr, und Montag, 1. Mai, 10 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt kostet vier Euro pro Person, Familienkarten gibt es für acht Euro.