Bäckerei-Café Kruste & Krümelchen in Barmstedt – Eröffnung zum Stoppelmarkt

Während des Volksfestes öffnet das neue Café Kruste & Krümelchen an einem Traditionsstandort in der Stadt. Was es dort alles gibt.

Marc Hütter ist angestellter Bäcker- und Konditormeister bei Kruste & Krümelchen in Barmstedt. „Teig naschen war natürlich eine meiner liebsten Beschäftigungen, wenn ich als kleiner Junge in der Backstube war“, sagt der 59-Jährige.

Barmstedt. Pinkfarbene Eingangstür, hellgrüne Fensterrahmen. Das Haus mit der Nummer 22 an der Reichenstraße in Barmstedt hebt sich erfrischend von den anderen Häusern ab. Und das soll es auch. Schließlich ist dort das Bäckerei-Café Kruste & Krümelchen neuerdings mit einem weiteren Standort, neben der Filiale an der Moltkestraße 4, in der Schusterstadt beheimatet. An diesem Sonnabend öffnet Kruste & Krümelchen während des Stoppelmarktes die Pforten für ihre Gäste – Motto der neuen kulinarischen Anlaufstelle: Backen und Liebe.

Bäcker- und Konditormeister Marc Hütter, der in Barmstedt aufwuchs und dort heute auch noch sehr gerne lebt, wird die Gäste mit köstlichen Brötchen, Broten und leckeren Kuchenkreationen verwöhnen.

Barmstedt: Kruste & Krümelchen eröffnet während des Stoppelmarktes

„Dieses Gebäude ist 480 Jahre alt. Es besitzt Tradition – die Struktur ist einmalig“, schwärmt Hütter, der in der fünften Generation das Bäckerhandwerk ausübt. Der besondere Bezug zu dem Gebäude resultiert auch daraus, dass Hütter im oberen Stockwerk mit seinen Eltern lebte und es schon als kleiner Steppke liebte, mit in der Backstube zu sein.

Alles so schön bunt hier: Ein pfiffiges Innendesign und gemütliche Sitzgelegenheiten gibt es im Kruste & Krümelchen in Barmstedt.

Foto: Cornelia Hösch

Fertigmischungen gibt es bei Marc Hütter in der Backstube nicht

Das frühe Aufstehen, so sagt er schmunzelnd, sei für ihn nie ein Grund gewesen, nicht das Bäcker- und Konditorhandwerk zu erlernen. „Um 3.30 Uhr ist für mich die Nacht zu Ende“, so Hütter, der sich nach eigener Aussage jeden Tag aufs Neue freut, leckere Backwaren zu produzieren. „Ich brauche bei der Arbeit immer Ruhe“, so Hütter.

Fertigmischungen gibt es bei ihm in der Backstube nicht. „Ich mische alle Zutaten selber. Zu 95 Prozent produziere ich Dinkelwaren. Ich finde Dinkelteig ist schöner und geschmeidiger. Außerdem ist er bekömmlicher“, sagt Hütter.

Dass er seinen Beruf mit großem Herzblut und der nötigen Portion Leidenschaft ausübt, merkt man, wenn der 59-Jährige das ein oder andere über die Entstehung der Backwaren erzählt. So müsse etwa ein französisches Dinkelbaguette, das seiner Kreativität entsprungen ist, 72 Stunden in einem Leinentuch ruhen.

Kruste & Krümelchen: New York Cheesecake mit frischen Heidel- oder Erdbeeren

Selbstverständlich hat Hütter auch alte Familienrezepte übernommen, diese aber teilweise verändert. Das Repertoire seiner Kuchen im Kruste & Krümelchen reicht von New York Cheesecake mit frischen Heidel- oder Erdbeeren über Heidelbeerschmandkuchen bis hin zu Apfelkuchen.

Doch nicht nur Brot, Brötchen und Kuchen können die Gäste genießen. Hütter kredenzt auch leckere, warme Frühstücksvarianten. So können sich die Besucher etwa auf Porridge, Eier mit Speck und Rührei mit Toast und Lachs freuen.

Dass der passionierte Bäcker und Konditor unter anderem eine hohe Affinität zu Großbritannien hat, wird nicht nur bei der kulinarischen Auswahl deutlich, sondern auch bei der Aufmachung von Kruste & Krümelchen. Als er im Jahr 2016 nach Brighton reiste, entdeckte er ein Café, das ihm so gut gefiel, dass in ihm der Wunsch reifte, auch einmal in seiner Heimatstadt Barmstedt in so einem Café zu arbeiten. „Mir gefiel das Bunte und Kreative sehr gut“, sagt er.

Tresen mit den Vitrinen für die Backwaren ist hell, freundlich und luftig gestalt

Bunt und Kreativ ist das Kruste & Krümelchen auf jeden Fall. So ziert unter anderem eine Holzleiter die peppige Wand und dient quasi als Bücherregal. Die bequeme Fensterbank, mit gemütlichen Sitzkissen dekoriert, auf der anderen Seite an der lichtdurchfluteten Fensterfront wirkt heimelig. „Die Idee, die Fensterbank als Sitzbank zu nutzen, kommt auch von einem Besuch in Großbritannien“, so Hütter. Jedes Dekoelement im Kruste & Krümelchen hat laut Hütter eine kleine eigene Geschichte. „Bei den Bilderrahmen mit den Lichtern in der Mitte, habe ich mich auch während eines Auslandaufenthaltes inspirieren lassen.“

Doch nicht nur das Café mit seinen 19 Innenplätzen wirkt luftig und hell. Auch der Tresen mit den Vitrinen für die Backwaren ist hell, freundlich und luftig gestaltet. „Für mich persönlich strahlt das Kruste & Krümelchen englischen Mut und französische Gemütlichkeit aus“, so Marc Hütter. Wichtig ist ihm nicht nur, dass den Gästen seine eigenen, produzierten Produkte schmecken, sondern, dass „die Gäste eine kleine Auszeit vom Alltag haben und sich hier einfach wohlfühlen“, so Hütter.

Kruste & Krümelchen: Längere Öffnungszeiten während des Stoppelmarktes

Der Name Kruste & Krümelchen ist übrigens an das Englische crust and crumbs angelehnt. „Kruste und Krümelchen klingt allerdings aus meiner Sicht schöner als die wörtliche Übersetzung Kruste und Krümel“, so Hütter.

Wer nun neugierig geworden ist, hat an diesem Sonnabend von 6.30 bis 12 und 14 bis 17 Uhr wie auch am Sonntag von 6.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, das Café zu besuchen. Die Öffnungszeiten sind an diesem Wochenende anlässlich des Stoppelmarktes ausgeweitet worden. An normalen Sonnabenden hat das Kruste & Krümelchen von 6.30 bis 12 Uhr und sonntags von 7.30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Frühstück gibt es ab 8.30 Uhr.