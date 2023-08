Geschäft brennt: Großfeuer in Elmshorn – Feuerwehr rettet sieben Menschen

Geschäft in Flammen

Geschäft in Flammen Großfeuer in Elmshorn: Feuerwehr rettet sieben Menschenleben

Feuerwehrleute bei einem Einsatz. In Elmshorn rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einem Geschäft für Akkus aus und rettete sieben Menschenleben. (Symbolbild).

Ein Geschäft für Akkus stand am Dienstag in Elmshorn in Flammen. Eine besondere Herausforderung für die Feuerwehrleute.