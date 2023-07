Der 27 Jahre alte Mann wollte bei Holz Junge in Elmshorn einbrechen. Geräusche haben den Kriminellen verraten – und sein Geruch.

Der 27 Jahre alte Einbrecher aus Hamburg wurde nach Aufspüren durch einen Diensthund in Elmshorn im Kreis Pinneberg festgenommen (Symbolbild).

Einbruch Elmshorn Polizeihund „Viper“ spürt Hamburger in Brombeergestrüpp auf

Elmshorn. Nach einem Einbruch bei Holz Junge in Elmshorn haben Polizisten einen 27 Jahre alten Mann aus Hamburg festgenommen. Die Beamten waren gegen 1 Uhr am Freitag auf Geräusche aufmerksam geworden, die vom Firmengelände an der Julius-Leber-Straße kamen.

Zu diesem Zeitpunkt liefen im Innenstadtbereich Beamte der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Bad Segeberg Streife, nachdem wegen einer Messerattacke am Bahnhof die Polizei ihre Präsenz in dem Gebiet verstärkt hatte.

Elmshorn: Polizeihund spürt Einbrecher im Gebüsch auf

Die Beamten vernahmen verdächtige Geräusche vom Firmengelände und entdeckten eine Person auf dem Außengelände, die dort um diese Uhrzeit nichts zu suchen hatte.

Die Polizisten forderten Unterstützung an und umstellten mit weiteren Einsatzkräften und den beiden Diensthunden das Betriebsgelände. Bei der Absuche des Außenbereichs fanden die Beamten zunächst einen Bolzenschneider.

Nachdem weitere Einsatzkräfte nahe der Krückau Geräusche im Unterholz vernommen hatten, spürte die Diensthündin „Viper“ zunächst eine Tasche und im Anschluss einen in einem Brombeergestrüpp liegenden Mann auf, der sich dort am Rande des Firmengeländes versteckt hatte.

Elmshorn: Mann sich sich wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall verantworten

Die Einsatzkräfte nahmen den 27-jährigen Hamburger vorläufig fest und brachten ihn zum Revier. Worauf es der Einbrecher abgesehen hatte, ist bislang noch unklar. Ihm droht ein Strafverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls.