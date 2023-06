Standardtänze: Tanz-Elite tritt in Pinneberg zur Deutschen Meisterschaft an

Beim Standardtanz strahlen die Paare Eleganz und Anmut aus – zu sehen am Sonnabend in Pinneberg.

Standardtanz Tanz-Elite tritt in Pinneberg zur Deutschen Meisterschaft an

Pinneberg. Die Tanzsportabteilung (TSA) beim VfL Pinneberg richtet an diesem Sonnabend, 10. Juni, einen Glanzpunkt des Metiers aus – die Deutsche Meisterschaft der Masters II S Standard. Geboten wird Spitzentanzsport auf höchstem Niveau, wenn die besten Standard-Paare Deutschlands sich in Pinneberg treffen und ihr Können unter Beweis stellen.

Wie auch schon in den vergangenen Jahren nehmen etwa 60 Paare teil. Bei dieser Meisterschaft werden die fünf sogenannten Standard-Tänze Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quick Step gezeigt.

In Pinneberg zeigen Tänzer in mehreren Runden ihr Können

„Wir beginnen gegen 15 Uhr mit der Eröffnung und der Vorrunde der Deutschen Meisterschaft. Die Paare treffen jedoch schon einige Stunden vorher ein, um sich vorzubereiten“, sagt Kaya Reichenbach, Pressewartin in der Tanzsportabteilung des VfL Pinneberg. „Das heißt, sie tanzen sich warm, machen sich die Haare, das Make-up und ziehen sich um.“

Es werden mehrere Runden getanzt, in denen die Wertungsrichter entscheiden, wer in die nächste Zwischenrunde und letztendlich ins Finale kommt. „Die Finalpaare haben also schon einiges hinter sich, wenn sie dann am Abend um den begehrten Meistertitel noch einmal alles geben.“

Beurteilt werden Musik, Balance, Bewegungsablauf und Charakteristik. „Dazu zählen zum Beispiel das Tanzen im Takt, die tanztypischen Körperpositionen oder die zu unterscheidenden Charakteristiken der einzelnen Tänze“, erklärt Kaya Reichenbach.

Kostüme der Tänzer in Pinneberg sorgen für Aufsehen

Die Kostüme sollen natürlich Aufmerksamkeit erzeugen. „Sie dürfen nicht bewertet werden, sorgen aber dafür, dass die Paare den Zuschauenden und auch Wertungsrichterinnen schneller auffallen“, sagt sie. „Erfahrungsgemäß tanzt man in einem guten Kleid oder im Falle der Herren in einem Frack auch besser, da die Kleidung oft maßgeschneidert wird und deshalb die Qualitäten des Paares noch besser betont.“

Die Meisterschaft beginnt um 15 Uhr. Einlass ist ab 13.30 Uhr in der Rübekamphalle, Rübekamp 13, in Pinneberg. Wer zuschauen möchte: Tickets für 40 Euro gibt es nur noch an der Tageskasse.