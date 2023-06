Sommeraktion: Künstler privat – dieses Wochenende öffnen Ateliers im Kreis

In Pinneberg, Elmshorn, Tornesch und Ellerbek beteiligen sich Kulturschaffende an der Aktion. Das sind alle Adressen und Teilnehmer.

Kreis Pinneberg. Wo und wie entsteht eigentlich Kunst? Auf diese Frage gibt es am Wochenende eine Antwort. Im Kreis Pinneberg beteiligen sich nämlich am 10. und 11. Juni Künstler und Galeristen an der Aktion Sommerateliers Schleswig-Holstein.

Künstler zeigen an fünf Orten in ihren Ateliers, Werkstätten und Galerien ein breites Spektrum aus den Bereichen Metall, Keramik, Holz, Textil, Malerei, Grafik, Skulptur, Objekt und Installation.

Offene Ateliers: In Pinneberg stellen Künstler in der Kunstremise aus

Gleich drei Ausstellungen und eine gedeckte Tafelrunde werden in der Kunstremise und im Gartenpavillon am Fahltskamp 30 in Pinneberg geboten. In der Kunstremise sind unter dem Titel „permanent“ Arbeiten der Künstler Birgit Bornemann, Karl Boyke, Gagel, Brigitta Höppner, Florian Huber, die Kunstgruppe feine Menschen, Arne Lösekann, Mioq und Cornelia Regelsberger zu sehen.

Am Zaun stellt Karin Hilbers aus. Ihre Grafiken stehen unter dem Motto „Chancen durch Farben und Muster“. Wer schon immer wissen wollte, wie die Rinder die Farben entdeckten und die Kuh zum Fellfleck kam, kann dies von der Künstlerin erfahren.

Mioq (v.l.), Ashot Martirosyan, Karl-Heinz Boyke, Florian Huber, Gagel luden auch schon zum Sommeratelier 2018 ins Atelier Kunstremise von Mioq in Pinneberg.

Foto: HA

Die dritte Ausstellung läuft unter dem Titel „Transformativ – work in process“ und ist im Pavillon und im Garten zu sehen. Daran beteiligt sind Anja Badners, Birgit Bornemann, Karl Boyke, Gagel, Brigitta Höppner, Florian Huber, Mioq, Karin Hilbers, Hannah Rau und feine Menschen.

Die Künstler haben Porzellangedecke so verändert, dass Gegenstände einer ganz neuen Art dabei entstanden sind. Das Thema Essen wird neu gedacht. Es ist eine Ausstellung und gleichzeitig eine Festtafel, gedeckt mit zerbrechlichen Formen aus Porzellan und Lebensmitteln.

In Pinneberg lädt Gisela Meyer-Hahn in ihr Atelier

Zur Finissage zu den Porzellangedecken wollen die Künstler am Sonntag von 15 Uhr an mit dem Publikum an der gedeckten Tafelrunde ins Gespräch kommen. Cornelia Regelsberger moderiert die Veranstaltung.

Am Hogenkamp 1 in Pinneberg lädt die Designerin und Künstlerin Gisela Meyer-Hahn in ihr Atelier. Besucher können dort mit ihr ins Gespräch kommen und ihre Arbeiten entdecken. Ihr künstlerischer Schwerpunkt sind Konzepte und Objekte, die zeigen, wie komplex Phänomene mit unserer Sinneswahrnehmung zusammenhängen.

Die Pinneberger Künstlerin Gisela Meyer-Hahn lädt in ihr Atelier.

Foto: Andreas Daebeler

Ihr Material war lange Jahre Textil für Rauminstallationen. Es hat sich verlagert auf Farbe, Klang und Licht. Gisela Meyer-Hahn bittet um Anmeldung unter 04101/69 31 86 oder gisela@meyer-hahn.de.

Atelier von Anders Petersen in Elmshorn wird 25 Jahre alt

25 Jahre gibt es das Anders Art Atelier in Elmshorn nun schon. „Seit unserem Bestehen zeigen wir regelmäßig Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst. Im Jahr 1998 begannen wir die Reihe mit einer Präsentation der Grafikerin Anja Klafki“, sagt der Elmshorner Künstler Anders Petersen. Es folgten Ausstellungen zahlreicher Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, Frankreich, Polen, Russland und Zimbabwe.

Anders Petersen, Künstler aus Elmshorn, am Elternhaus Klostersande 82, das heute als Ausstellungsraum dient.

Foto: Anne Dewitz

In diesem Jahr präsentieren Ingert und Anders Petersen zum „Offenen Atelier im Sommer“ eigene Bilder, vorwiegend Acrylmalereien aus den vergangenen 25 Jahren. Geöffnet ist die Galerie an der Klostersande 82 an den Wochenenden 10./ 11. Juni und 17./ 18. Juni, jeweils von 11 bis 19 Uhr.

Ebenfalls in Elmshorn ansässig ist die Künstlerin Ruth Alice Kosnick. Anders als in den Flyern angekündigt, kann sie an den Sommerateliers jedoch nicht teilnehmen. Auf ihrer Webseite www.ruthalice-kosnick.de will sie zeitnah einen Alternativ-Termin ankündigen.

In Tornesch und Ellerbek sind ebenfalls Ateliers geöffnet

Eine Auswahl seiner Objekte und Skulpturen ist zurzeit in einer gemeinsamen Ausstellung mit David Mora Catlett in der Drostei in Pinneberg zu sehen. Am Wochenende 10./11. Juni öffnet Jo Köser auch seine Werkstatt in der Dorfstraße 1a in Ellerbek. Dort zu Gast ist Nicola Hartmann. Sie zeigt ihre Malereien.

Wanda Stehr öffnet in Tornesch, Hörnweg 28, die Stehr Galerie.

Foto: Anne Dewitz

In Tornesch bietet Keramikerin Wanda Stehr am Hörnweg 28 Einblicke in ihr Atelier. Zu sehen sind Grafiken und Keramiken. Bis zum 11. Juni läuft dort auch noch die Ausstellung „Portrait“ mit Malerei, Grafik und Skulpturen von Eckhard Froeschlin, Gagel, Svea Gustafsen, Almut Heer, Horst Janssen, Martin Musiol, Karl Prahl, Barbara Pruchnik, Regina Schween, Gudrun Wolff-Scheel, Edwin Zaft und anderen.

Die Galerie Stehr ist freitags von 15 bis 18 Uhr, sonnabends von 11 bis 14 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter 0151/16 83 30 97 geöffnet.