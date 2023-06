Freizeittipps: Angebote in den Sommerferien - das ist los in Pinneberg

Pinneberg. Sechs Wochen Sommerferien und noch keinen Plan? Kein Problem, das Team der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Pinneberg hat sich ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm einfallen lassen. Da findet sich unter Garantie für jeden etwas Schönes.

Der Club Nord, der Schüler- und Jugendtreff am Schulzentrum Nord, Schulenhörn 40, hat die ersten beiden Ferienwochen von Montag bis Freitag jeweils 12 bis 17 Uhr geöffnet. Die Kinder und Jugendlichen ab der vierten Klasse erwartet ein vielfältiges Programm mit Aktionen wie gemeinsames Kochen und Essen und kostenlosen Angeboten wie Kicker, Air Hockey, Playstation vor Ort. Weitere Informationen finden sich unter https://clubnord-pinneberg.de.

Komet in Pinneberg bietet in Sommerferien Programm

Der Kinder- und Jugendtreff Komet hat alle sechs Ferienwochen geöffnet. Das Programm beinhaltet die Stadtranderholung in den ersten beiden Ferienwochen mit Ausflügen und Aktionen sowie ein Theaterangebot mit Clara in der dritten Woche von 31. Juli bis 4. August, jeweils von 10 bis 13 Uhr.

Die Anmeldung für die Stadtranderholung ist ab sofort vor Ort im Komet möglich ist. Die weiteren drei Wochen hat der Komet Montag bis Freitag, jeweils 13 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos: https://komet-pinneberg.de.

In diesem Jahr steht das Geschwister-Scholl-Haus in den Sommerferien in den Wochen vier, fünf und sechs allen Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren offen. In Woche vier wird gemeinsam mit den Jugendlichen das Außengelände verschönert.

Ferienpass der Stadt Pinneberg bietet Programm

In Woche fünf ist ganz normal geöffnet und die Wochenangebote des Jugendzentrums stehen auf dem Programm. In Woche sechs gibt es Angebote wie Basteln, Kochen, Escape Room, einen Ausflug in den Wildpark Schwarze Berge und zum Abschluss der Woche ist eine Ferien-Abschluss-Party geplant.

Auch der Ferienpass der Stadt Pinneberg bietet wieder ein schönes Programm mit Sportangeboten, Ausflügen und gemeinsamen Aktionen über die Sommerferien. Alles Wichtige wird unter www.pinneberg.de/leben-in-pinneberg/kinder-undjugendliche/treffpunkte-und-angebote/ferienprogramm-und-ferienpass zu finden sein.

Am Freitag, 14. Juli, wird zudem das Ferienauftaktfest gefeiert und auch das Baden soll im Sommer nicht zu kurz kommen – daher wird es erneut die Ferien-Badepässe geben. Weitere Fragen beantwortet die Stadtjugendpflege unter 04101/211 43 05 und tmohr@stadtverwaltung.pinneberg.de.