Trecker-Treck Lutzhorn: 200 PS-Monster schleifen tonnenschwere Gewichte

Lutzhorn. Das Vereinsmotto des Trecker-Treck-Teams Lutzhorn ist: „Durchziehen – since 1993“. Seit diesem Jahr wird gemeinsam im Verein der Leidenschaft gefrönt, mit PS-starkem Landwirtschaftsgerät ein Gewicht über den Boden zu ziehen. Als Event im eigenen Dorf – oder auch gemeinsam landesweit bei anderen Veranstaltungen.

Zieht Stefan Schumacher auch von Anfang an mit und durch? „Nein, ich bin jetzt seit 2009 dabei“, sagt der 35 Jahre alte Maschinenbau-Ingenieur aus Brande-Hörnerkirchen. Aber sein Deutz-Trecker (Modell 9005) und er selbst sind bei der 28. Auflage des Lutzhorner Trecker Trecks am Sonnabend, 17. Juni, selbstverständlich ebenfalls mit dabei.

28. Trecker-Treck in Lutzhorn: „Full Pull“ – PS-Monster schleifen tonnenschwere Gewichte

Wer es schafft, das angehängte Gewicht – der Bremswagen wiegt leer bereits zehn bis zwölf Tonnen und wird in mehreren Durchgängen mit weiteren Gewichten bestückt – mit seiner Landmaschine komplett über die Strecke von 80 Metern zu schleifen, ohne dass Traktor oder die Last stecken bleiben, erreicht das Maximalziel – Full Pull genannt.

Gestartet wird in insgesamt neun Schlepper-Gewichtsklassen von 2,5 bis 14 Tonnen. Los geht es um 8.30 Uhr mit der kleinsten Klasse, das große Highlight – wie oft im Sport – sind am Ende die Schwergewichte. Etwa 200 Trecker-Enthusiasten werden in Lutzhorn an den Start gehen.

Bisher zehn Starterinnen für die Frauenklasse gemeldet

Wie bereits im Vorjahr gibt es eine Frauenklasse – die Traktoren sind sechs Tonnen schwer. „Zehn Frauen sind bisher dabei. Die Tendenz von Frauen, die bei Trecker-Trecks mitmachen, ist steigend“, sagt Schumacher, Sprecher des Lutzhorner Teams.

Zum bereits 28. Mal finden sich Trecker-Freunde zum sportlichen Wettkampf in Lutzhorn zusammen.

Im Club selbst liegt die Frauenquote allerdings noch bei null Prozent. Das habe sich bisher einfach leider noch nicht ergeben, prinzipiell sei Trecker-Treck lange Zeit eher einfach ein „Männerhobby“ gewesen. Der Großteil der Lutzhorner Mitglieder startet in den unterschiedlichen Klassen selbst, alle packen am Veranstaltungstag bei der Organisation mit an.

Corona verhinderte die 30. Auflage in diesem Jahr

Eigentlich sollte es in diesem Jahr die 30. Auflage der Traditionsveranstaltung werden. Doch es ist das 28. Fest. „2018 war es das 25. Jahr mit unserem Trecker-Treck, seitdem sind zwei Wettkämpfe 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen“, merkt Schumacher an.

Die meisten Teilnehmer haben beruflich oder nebenberuflich einen Bezug zu Treckern, Landwirtschaft. „Bei uns sind es so sechs, sieben Mitglieder“, so der Trecker-Fan. Was macht denn die Faszination Trecker-Treck für ihn aus? Schumacher: „Das sind mehrere Faktoren, etwa das aktive Herumschrauben am Trecker. Es geht um die Wahl der passenden Reifen, den richtigen Reifendruck, die Einstellung des Motors“

Auch das Wetter hat Einfluss auf den Trecker-Treck

Alles müsse zusammenpassen, um einen Full Pull zu erreichen. Auch die Einflüsse des Wetters auf die Strecke müssten bedacht werden. Es gehe um das bedachte Zusammenspiel aus Reibungswiderstand und Zugkraft der Maschinen.

Alle Traktoren, die das Maximalziel erreichen, kommen ins Stechen, andernfalls wird die erreichte Weite protokolliert. Die Gewichte werden sukzessive passend zur Gewichtsklasse erhöht. Am Ende stehen die Siegerinnen und Sieger fest, die neben Pokalen auch nützliche Sachpreise gewinnen. „Also zum Beispiel Werkzeug, Bremsenreiniger, Motorenöl oder Spanngurte“, zählt er auf. Auch auf den Plätzen zwei bis drei geht niemand leer aus. Sogar der undankbare vierte Rang erhält einen Preis.

Lutzhorner Trecker-Treck ist ein Spaß für die ganze Familie

Es wird ein sportliches Fest für die ganze Familie an der Straße Reihe 3 in Lutzhorn: Es gibt ein Kinder-Trecker-Treck, eine Hüpf- und Strohburg, Kinder-Quads sowie Süßigkeiten und Spielzeug-Stände.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Anmeldungen sind bis 13 Uhr am Veranstaltungstag noch möglich. Nach dem Trecker Treck folgt die Aftershow-Party.

28. Auflage: Trecker-Fans kommen nach Lutzhorn

Zu Beginn der 1990er-Jahre hatten Lutzhorner Jugendliche eine Zeltfete im Dorf organisiert. Es keimte der Wunsch auf, zusätzlich über den Tag vorab eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Nach dem Besuch eines Trecker-Trecks in Fitzbek (Kreis Steinburg) an den Pfingsttagen war die Wahl dann klar.

„Dann war das Zeltfest irgendwann weg, aber wir haben den Trecker-Treck konsequent durchgezogen und sind auch als Verein mitgewachsen“, so der Sprecher, der ursprünglich aus dem niedersächsischen Scheeßel stammt und seit 22 Jahren die gesunde Dorfluft in Brande-Hörnerkirchen schnuppert. Die wird allerdings regelmäßig mit dem Diesel-Geruch der Traktoren angereichert.