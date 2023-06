Elmshorn. Eine fast biblische Geschichte hat Rupert, ein junges Glatthaarmeerschweinchen, hinter sich. Das erst fünf Monate alte Tier wurde vor dem Schlund einer Schlange gerettet, denn eigentlich war er als Reptilienfutter gedacht. Nun sitzt das kastrierte Männchen aber im Tierheim Elmshorn und wartet auf neue Halter in einem neuen Zuhause.

Kurz nachdem Ruperts Mutter als behördliche Sicherstellung aus einem Haushalt ins Tierheim kam, ist der junge Meerschweinchenmann geboren worden. Etliche weitere Meerschweinchen waren Teil der behördlichen Sicherstellung. Sie alle hatten richtig Glück, denn eigentlich sollten die Tiere sowie ihr erwarteter Nachwuchs an Schlangen verfüttert werden – sie wurden nur dafür gezüchtet.

Tierheim Elmshorn: Gerettet – Meerschwein Rupert sollte Schlangenfutter werden

Statt den sicheren Tod hat das Meerschweinchen Rupert nun aber ein vier bis sechs Jahre dauerndes Leben vor Augen. Nach Angaben des Tierheims „wuselt der junge Mann fröhlich in der Truppe herum und hat einen Heidenspaß am Leben“.

Was dem wuselnden Wicht jetzt noch fehlt, ist ein richtiges Zuhause mit viel Platz (mindestens zwei Quadratmeter Grundfläche bei Innenhaltung). Denn Rupert gehe gern seinem ausgeprägten Bewegungsdrang nach – und der passe einfach nicht in einen kleinen Käfig.

Beim Futter vergesse der kleine Rupert seine schüchterne Art

Wer etwas mehr Platz hat, könne gern auch ein paar von Ruperts vor dem Schlangenmaul geretteten Freunden aus dem Tierheim mitnehmen. Denn grundsätzlich seien die Tiere verträglich und gesellig – selbst wenn Rupert anfangs noch etwas zurückhaltend wirke.

Diese Zurückhaltung lege das Tier aber spätestens ab, wenn das Essen nicht pünktlich kommt. Dann, so Tierpflegerin Mandy Kasprik, vergesse der kleine Rupert seine schüchterne Art und werde zum, nun ja, Tier. So könne es vorkommen, dass das Glatthaarmeerschweinchen plötzlich „einen doch recht klaren Befehlston an den Tag“ lege.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.de.