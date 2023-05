A23: Sperrungen wegen Tagesbaustellen sorgen für Staugefahr

Zwischen Halstenbek und Pinneberg werden in der kommenden Woche an zwei Tagen Bohrkerne entnommen. Wozu dies notwendig ist.

Zwischen Pinneberg-Nord und Halstenbek-Krupunder werden am Montag und Dienstag Bohrkerne entnommen. Betroffen ist die Fahrtrichtung Hamburg.

Kreis Pinneberg. Auf der A23 kommt es am kommenden Montag und Dienstag (15./16. Mai) zu kurzfristigen Sperrungen. Grund ist die Entnahme von Bohrkernen, die zwischen den Abfahrten Halstenbek-Krupunder und Pinneberg-Nord erfolgen wird.

Die Bohrungen dienen der Vorbereitung von Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die in den kommenden Jahren erfolgen werden.

Tagesbaustellen auf der A23 führen zu Sperrungen

Die Entnahme erfolgt am 15. und 16. Mai in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Halstenbek-Rellingen und Halstenbek-Krupunder – und zwar zwischen 9 und 15 Uhr in der vermeintlich verkehrsarmen Zeit.

An beiden Tagen – ebenfalls zwischen 9 und 15 Uhr – werden auch Bohrkerne zwischen den Abfahrten Pinneberg-Nord und Pinneberg-Mitte entnommen. Betroffen ist ebenfalls die Fahrtrichtung Hamburg.

Für die Bohrkernentnahme werden kurzzeitig einzelne Fahrstreifen gesperrt

Für die Arbeiten werden einzelne Fahrstreifen sowie zeitweise auch einzelne Anschlussstellen gesperrt. Dies wird nach der morgendlichen und vor der abendlichen Rush Hour erfolgen.

Laut der Autobahn Nord GmbH des Bundes wird es zu kurzzeitigen Behinderungen auf einzelnen Fahrstreifen und teilweise auch auf den Seitenstreifen kommen. Mindestens ein Fahrstreifen steht den Verkehrsteilnehmern durchgehend zur Verfügung.

Baustelle zwischen Halstenbek-Krupunder und Hamburg läuft weiter

Die am 20. März gestarteten, umfangreichen Bauarbeiten laufen unabhängig von der Bohrkernentnahme weiter. Nachdem 2022 die Richtungsfahrbahn Heide saniert wurde, steht jetzt die Fahrbahn Richtung Hamburg zur Erneuerung an.

Die Sanierung betrifft den Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Pinneberg-Süd und dem Autobahndreieck Nordwest auf Hamburger Gebiet. Aktuell beginnt die Baustelle nach der Abfahrt Halstenbek-Krupunder und reicht bis zum Dreieck Nordwest.

Kreis Pinneberg: Sanierungsarbeiten des offenporigen Asphalts dauern bis Weihnachten

Nach den Sommerferien wird das Baufenster bis Pinneberg Süd ausgeweitet. Dann kommt es auf dem Abschnitt zu weiteren Einschränkungen und kurzzeitigen Sperrungen. Auf dem Gebiet von Schleswig-Holstein wird der vorhandene offenporige Asphalt saniert.

Auf Hamburger Gebiet erfolgt zunächst eine komplette Sanierung des Fahrbahnunterbaus. Dann wird dort erstmals offenporiger Asphalt audgebracht. Die Arbeiten sollen kurz vor Weihnachten abgeschlossen sein.