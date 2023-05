Elmshorn: Brandstifter fackeln VW ab – Flucht mit quietschenden Reifen

Kriminelle haben auf einem Parkplatz in Elmshorn einen VW Scirocco in Brand gesetzt. Inzwischen hat die Polizei einen Verdacht.

Ein Feuerwehrmann neben dem VW Scirocco, der auf einem Parkplatz an der Kleiststraße offenbar in Brand gesetzt worden ist.

Elmshorn. Haben Brandstifter in Elmshorn zugeschlagen und einen VW abgefackelt? Diesem Verdacht geht die Kripo Elmshorn nach. Die Ermittler haben sich am Freitag mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewandt.

Zu dem Vorfall, der sich auf einem rückwärtigen Parkplatz an der Kleiststraße abgespielt hat, ist es bereits vorigen Sonnabend gekommen. Der braune VW Scirocco brannte beim Eintreffen der Feuerwehr in voller Ausdehnung und war nicht mehr zu retten.

Elmshorn: Brandstifter flüchten mit quietschenden Reifen vom Tatort

Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf 10.000 Euro. Inzwischen liegen den Ermittlern Zeugenaussagen vor, die einen Kleinwagen der Marke Smart betreffen.

Dieser soll am Sonnabend gegen 0.50 Uhr mit quietschenden Reifen vom Parkplatz geflüchtet sein. Wenig später wurde das Feuer gemeldet. Möglich erscheint, dass die Insassen für den Brand verantwortlich sind.

Elmshorn: Polizei sucht Zeugen, die den Smart und seine Insassen gesehen haben

Die Kripo in Elmshorn ermittelt wegen Brandstiftung. Sie sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können oder den Smart in der Nähe der Brandstelle beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04121/80 30 entgegen.

