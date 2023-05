Schenefeld: Diebische falsche Gärtner entpuppen sich als Liebespaar

Ein Trio von falschen Landschaftsgärtnern hat in Schenefeld eine ältere Dame um ihr Hab und Gut gebracht. (Symbolbild). Jetzt konnten zwei der drei Täter ermittelt werden.

Schenefeld. Die falschen Landschaftsgärtner, die am Dienstag eine 88 Jahre alte Frau aus Schenefeld bestohlen haben, sind ermittelt. Beschuldigt werden eine 46 Jahre alte Frau aus Hamburg und ihr elf Jahre älterer Lebensgefährte. Zur Identität des dritten Täters schweigt sich das Duo aus.

Während die Seniorin mit den vermeintlichen Gärtnern mögliche Tätigkeiten im Garten besprach, schlich sich eine dritte Person unbemerkt ins Haus des Opfers. Der Vorfall spielte sich laut den Polizeiangaben am Dienstagvormittag an der Hauptstraße ab.

Schenefeld: Seniorin bestohlen – Polizei ermittelt falsche Gärtner

Gegen 10.30 Uhr bemerkte die Seniorin im Anschluss an das Treffen, dass ihre Gesprächspartner sich mit einer dritten Person zu einem Kleinwagen mit Pinneberger Kennzeichen begaben und die Mühlenstraße in Richtung Sülldorfer Weg davonfuhren.

Nach intensiven Ermittlungen kamen die Ermittler dem Pärchen aus Hamburg auf die Schliche. Der Tathergang konnte wie folgt rekonstruiert werden: Während die 46-Jährige und ihr bisher unbekannter, jüngerer Komplize die Schenefelderin ablenkten, schlich sich der 57-jährige in das Haus der Rentnerin und durchsuchte die Räumlichkeiten.

Schmuck der Seniorin konnte offenbar sichergestellt werden

Er verließ es mit dem Schmuck der Seniorin. Dieser konnte nun offenbar bei den Tatverdächtigen sichergestellt werden. Die Polizei teilt dazu mit, dass am Donnerstag Beamte der Kriminalinspektion Pinneberg gemeinsam mit Kollegen der Landespolizei Hamburg die Räume des Paares in der Hansestadt durchsucht haben.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Anordnung dazu hatte ein Richter am Amtsgericht Itzehoe unterschrieben. In den Wohnräumen, so heißt es weiter, seien umfangreiche Beweismittel und mögliche Beuteteile aus der Tat sichergestellt worden.

Schenefeld: Haftgründe fehlen – Tatverdächtige kommen wieder frei

Das Pärchen kann nach den Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Haftgründe gegen sie lagen nicht vor. Die Identität ihres Komplizen haben sie bisher noch nicht preisgegeben. Gegen sie wird wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall ermittelt.