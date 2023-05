Shopping auf Zeit in Elmshorn: Pop Up Huus erweitert das Sortiment

Das Elmshorner Pop Up Huus an der Marktstraße. Das Angebot wird im Mai erweitert. Möglich macht es das Innenstadtprogramm des Landes Schleswig-Holstein.

Elmshorn. Das Projekt Elmshorner Pop Up Huus ist eine Erfolgsgeschichte. Anders ist nicht zu erklären, dass das kleine Ladengeschäft an der Marktstraße 18 schon das zweite seiner Art in der Krückaustadt ist. Das Konzept, so simpel wie erfolgreich: wechselnde Angebote sollen Kundinnen und Kunden in die Elmshorner Innenstadt locken, gleichzeitig haben Start-Ups und Kreative die Möglichkeit, sich und ihre Geschäftsideen zu verwirklichen.

Seit Februar ist Marlies Stanislaus Mieterin im Elmshorner Pop Up Huus. Bislang bot sie dort aufgearbeitete Second-Hand-Kleidung für Erwachsene sowie Dekoartikel an. Nun wird das Sortiment erweitert, denn Stanislaus hat sich mit Kerstin Zeumer und Kai Schiemann zwei Mitstreiter ins Geschäft geholt.

Shopping auf Zeit: Angebot im Elmshorner Pop Up Huus wird erweitert

Zeumer hat neben einem gelben Sofa, einem roten Sessel und Vintage-Möbeln aus den 70er-Jahren auch Bücher, CDs und Deko-Elemente mitgebracht. „Als ich das Pop Up Huus entdeckte, dachte ich, dass es eine schöne und nachhaltige Idee wäre, einen Teil unserer kleinen und größeren Schätze auch hier im Stadtkern von Elmshorn zu präsentieren“, sagt Zeumer.

Kai Schiemann, seines Zeichens begeisterter Konzertgänger und Schallplatten-Fan, bietet im Pop Up Huus LPs aus seiner Sammlung zum Wiedererkennen und Neuentdecken an, darunter Rock-Alben, aber auch Titel aus den 80er-Jahren von Rod Stewart, Truck Stop oder Bad Boys Blue.

Elmshorner Pop Up Huus wird im Mai zur Konzertbühne

Das Elmshorner Pop Up Huus ist dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Immer am dritten Donnerstag im Monat findet dort ein Spieleabend statt. Im Mai wirds zudem musikalisch. Bei der Musiknacht am Freitag, 12. Mai, legt DJ GönnDir im Rahmen der Musiknacht von 19.30 Uhr an auf.

Am Sonnabend, 13. Mai, tritt die Hamburger Band Muddy Fox & Friends mit Blues und Jazz an der Marktstraße 18 auf. Und am Dienstag spielt die Elmshorner Nachwuchsband Leider Wir mit alternativem Indie im Pup Up Huus.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schleswig-Holstein fördert innovative Innenstadtkonzepte

Gefördert wird das Elmshorner Pop Up Huus vom Land Schleswig-Holstein. Das Innenstadtförderprogramm macht die Anmietung der Immobilie durch die Stadt möglich. Das Programm war vom Innenministerium in der Corona-Pandemie aufgesetzt worden, um Konzepte für lebendige Innenstädte zu entwickeln und umfasst 12,5 Millionen Euro.

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) zog kürzliche eine positive Halbzeitbilanz des Programms: „Mit sehr vielen kreativen und zu ihrem Ort passenden Angeboten haben die Verantwortlichen vor Ort sichergestellt, dass auch in der Krise Innenstädte als Orte der Kommunikation und des Zusammentreffens funktionieren konnten.“

Elmshorn, Pinneberg und Rellingen profitieren von Förderprogramm

500.000 Euro erhielt Elmshorn aus dem Innenstadtprogramm. Unter dem Motto „Die Innenstadt als Wohnzimmer“ schnürte die Stadt ein Maßnahmenpaket aus Aktionen, Gestaltungsprojekten, innovativen Events, Ausstellungen, Analysen und Konzepten zur Stärkung der Innenstadt geschnürt.

Auch Pinneberg wurde mit einer halben Million Euro aus dem Projektfonds bedacht, für „frequenzbringende Angebote“ des regionalen Handels. In Rellingen gab es ebenfalls einen Pop-Up-Store, der durch das Innenstadtförderprogramm finanziert wurde. Das Projekt ist zum 31. März ausgelaufen.

Pop-Up-Store auch im Stadtzentrum Schenefeld

Auch im Stadtzentrum Schenefeld setzt man auf das Konzept Pop-Up-Store. Das Angebot richtet sich an Existenzgründer, die ihre Geschäftsmodell testen wollen, saisonale Produkte anbieten oder temporär eine Verkaufsfläche benötigen. Das Centermanagement will mit dem Konzept auch dem Leerstand entgegenwirken.

Interessenten für die Pop-Up-Store-Flächen im Stadtzentrum können sich bei Anne Bahr unter anne.bahr@stadtzentrum-schenefeld.de melden. Weitere Informationen zum Elmshorner Pop Up Huus gibt es beim Stadtmarketing sowie auf der Webseite der Stadt Elmshorn.