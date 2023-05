Polizei: SUV-Bande schlägt wieder zu – Diebstahlserie reißt nicht ab

Halstenbek. Die mutmaßliche SUV-Diebesbande hat erneut im Kreis Pinneberg zugeschlagen. Wieder war ein Fahrzeug der Marke Mitsubishi betroffen – und erneut liegt der Tatort in Halstenbek.

Laut Polizeiangaben schlugen die Diebe in der Zeit zwischen 4 und 6 Uhr in der Nacht zum Dienstag zu. Tatort war der Papenmoorweg. Der betroffene Mitsubishi Eclipse Cross stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses, das sich in der Nähe der Einmündung zur Neuen Weidenstraße befindet.

Halstenbek: SUV-Diebesbande schlägt wieder zu – Mitsubishi betroffen

Der Eigentümer zeigte den Diebstahl am frühen Morgen an. Der Zeitwert des Fahrzeugs mit PI-Kennzeichen wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Die Ermittler der Kripo Pinneberg suchen Zeugen, die in der Tatnacht beziehungsweise an den vorherigen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Papenmoorweg beobachtet haben. Hinweise zu unter der Telefonnummer 04101/20 20.

Bereits vorige Woche war ein Mitsubishi in Halstenbek entwendet worden

Mitte voriger Woche war bereits in Halstenbek ein SUV der Marke Mitsubishi das Objekt der Begierde. Das Fahrzeug der Modellreihe Outlander stand auf einem Parkplatz am Erlenweg.

Bereits in der Nacht zum 24. April war in Halstenbek ein schwarzer Mitsubishi Eclipse Cross mit Pinneberger Kennzeichen vom Parkplatz eines Mehrfamilienhauses gestohlen worden. Drei Tage zuvor schlugen Autodiebe in Wedel zu, dort war ein schwarzer Mitsubishi Outlander am Ansgariusweg betroffen.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch weitere SUV anderer Marken sind in den vergangenen Tagen Autodieben in die Hände gefallen – etwa in der Nacht zum 24. April ein oranger Jeep Wrangler Rubicon in Rellingen oder in der Nacht zum 29. April ein blauer Hyundai Ioniq 5, der ebenfalls in Rellingen entwendet wurde.

Diese Sicherheitstipp gibt die Polizei den Fahrzeugeigentümern

Die Polizei rät dazu, unbedingt immer zu überprüfen, ob das Fahrzeug nach dem Verlassen auch verschlossen worden ist. Wer ein Fahrzeug mit einem Keyless Komfortsystem besitzt, sollte den Funkschlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür aufbewahren.

Gegebenenfalls sollte das Funksignal etwa durch Aluminium- oder Schlüsselhüllen abgeschirmt werden. Im Anschluss sollte ein Selbsttest erfolgen. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn der „abgeschirmte“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür gehalten wird, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Wem beim Aussteigen aus dem Wagen Personen mit Aktenkoffern oder Rucksäcken in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug auffallen, sollte auf der Hut sein: Es könnte sich um professionelle Autodiebe handeln.