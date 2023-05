Polizei Pinneberg: Autoknacker räumen gezielt Firmenfahrzeuge in Elmshorn aus

Autoaufbrecher sind in Elmshorn in Firmenfahrzeuge eingestiegen und hatten es auf Werkzeuge abgesehen (Symbolbild).

Elmshorn. Autoknacker waren in Elmshorn offenbar gezielt am Werk: Denn in der Stadt sind in den vorigen Tagen mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen worden.

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen drangen die Täter in einen VW Caddy ein, der an der Margaretenstraße abgestellt war. Ihre Beute besteht aus einem Werkzeugkoffer.

Elmshorn: Werkzeuge räumen zwei Firmenfahrzeuge aus

Auf zwei Werkzeugkoffer hatten es die Diebe an der Hoyerstraße abgesehen. Hier öffneten sie gewaltsam einen VW Transporter. Die Tatzeit liegt laut den Angaben der Polizei schon etwas länger zurück.

Dort schlugen die Täter der Polizei zufolge nämlich schon in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai zu. Der Eigentümer des Fahrzeugs zeigte den Aufbruch und den Werkzeugdiebstahl jedoch erst am Montag an.

Kripo in Elmshorn sucht Zeugen für die Aufbrüche der Firmenfahrzeuge

Die Kripo Elmshorn sucht Zeugen für beide Taten. Wer rund um die Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, meldet sich unter Telefon 04121/80 30.

