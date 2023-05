Halstenbek: Naturtag mit Bienen, Blumenbörse und besonderen Führungen

Halstenbek. An diesem Sonnabend, 6. Mai, feiert Halstenbek seinen beliebten Naturtag. Hauptteil ist die Pflanzenbörse , die um 10 Uhr auf dem Rathausplatz an der Gustavstraße beginnt. Bis 13 Uhr können einheimische Pflanzen, Bauerngarten- und Gemüsepflanzen sowie Samen von ausgewählten einheimischen Arten erworben werden.

Zum zweiten Mal erfolgt auch der Verleih von Saatgut durch die neu ins Leben gerufene Saatgutbibliothek der Halstenbeker Büchereien. Zudem gibt es 16 Info-Stände, unter anderem von Nabu und BUND, den Halstenbeker Grünpaten, dem Regionalpark Wedeler Au, der Naturschutzjugend, dem Verein Holsteiner Imker, den Pfadfindern, der Wanderbewegung, der Solarinitiative.

Halstenbek: Am Sonnabend ist Naturtag rund um das Rathaus

Auch Führungen, Vorträge und Mitmach-Angebote gehören zum Programm. So können Interessierte einen Bienenstand besichtigen, wo Imker über ihre Arbeit berichten. Im „rollenden Infostand“ soll es möglich sein, einem Bienenvolk bei der Arbeit zuzusehen. Die Pfadfinder bieten zudem Basteln mit Naturmaterialien an und laden zum Stockbrotbacken ein.

Der Nachmittag steht ganz im Zeichen verschiedener Führungen – etwa die über die Wildkräuterwiese am Krupunder See startet um 14 Uhr. Erwachsene erfahren, wie die dort wachsenden Kräuter heißen, wie sie schmecken und welchen Nutzen sie für die Tierwelt haben. Die fachkundige Leitung übernimmt die Heilkräuterfrau Gesche Voß.

Wer singt denn da am Krupunder See?

Eine Kinderführung dorthin ist parallel für 14 Uhr geplant, sie leitet Claudia Daffertshofer. Bei Kindern über 6 Jahren ist eine parallele Teilnahme der Eltern an der Erwachsenenführung möglich. Maximal acht Kinder können teilnehmen. Für beide Führungen liegt der Treffpunkt am Seegrabenweg 52, es ist jeweils eine Anmeldung erforderlich. Die Erwachsenenführung kostet zehn Euro, bei der Kinderführung ist eine Spende für die lokale Naju-Gruppe erwünscht.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Thema „Hühner im eigenen Garten halten“ wird ab 16 Uhr behandelt. Und von 18 Uhr an wird die Frage beantwortet, welche Vogelstimmen am Krupunder See zu hören sind. Hier wird eine Spende von fünf Euro fällig, Treffpunkt ist der Parkplatz des Krupunder Sees an der Altonaer Straße.

Auch für diese beiden Angebote ist eine Anmeldung erforderlich. Sie kann für alle Angebote online unter unter info@naturtag-halstenbek.de oder telefonisch unter 04101/40 41 55 erfolgen, dann gibt es auch alle weiteren notwendigen Informationen.

Halstenbek: Tag der offenen Gärten am 18. Juni

Neu ist eine 14 Kilometer lange Wanderung durch Halstenbeker Naturgebiete. Sie beginnt um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz der S-Bahn-Station Halstenbek. Teilnehmer zahlen vier Euro, auch hier ist eine kurzfristige Anmeldung erforderlich.

Am 18. Juni können – als zweites Standbein des Naturtages – sieben naturnah gestaltete Gärten besichtigt werden. Weitere Informationen dazu folgen.