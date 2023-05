Polizei: Einbrecher räumen Rewe-Markt und Restaurant Opposti leer

In Elmshorn steigen Täter in umgebauten Supermarkt ein. In Schenefeld ist das Opposti betroffen. Die Kriminellen machte teure Beute.

Ein Einbrecher ist in ein Restaurant in Schenefeld eingedrungen und hatte es auf die Einnahmen abgesehen (Symbolbild).

Elmshorn/Schenefeld. Einbrecher haben einen im Umbau befindlichen Supermarkt in Elmshorn sowie ein Restaurant in Schenefeld heimgesucht. Die zuständige Kripo sucht Zeugen für beide Taten, die sich in den vergangenen Tagen ereignet haben.

In Elmshorn war der Rewe-Supermarkt an der Westerstraße betroffen, der sich derzeit im Umbau befindet. Während der Einkauf in der benachbarten Immobilie eines ehemaligen Baumarktes weitergeht, stiegen die Täter in das bisher als Supermarkt genutzte Gebäude ein.

Elmshorn/Schenefeld: Einbruch in Supermarkt und Restaurant – Zeugen gesucht

Sie verschafften sich dort gewaltsam Zutritt und verließen die Immobilie mit mehreren Kabeltrommeln. Sie haben einen geschätzten Wert von 3000 Euro.

Aufgrund der Menge der Beute schließt die Polizei nicht aus, dass die Täter zum Abtransport ein größeres Fahrzeug oder einen Transporter genutzt haben.

Täter könnten zum Abtransport größeres Fahrzeug genutzt haben

Die Tatzeit liegt laut den Angaben von Mittwoch schon etwas zurück. Die Einbrecher sollen demnach zwischen 19 Uhr am vorigen Donnerstag und 7 Uhr morgens am Freitag zugeschlagen haben. Hinweise zu diesem Fall an die Kripo Elmshorn unter Telefon 04121/80 30.

Für den Einbruch in das Schenefelder Restaurant ist die Kripo Pinneberg zuständig. Hier war das Restaurant Opposti an der Altonaer Chaussee betroffen.

Schenefeld: Videokamera zeichnet den Einbrecher im Opposti auf

Eine Videokamera zeichnete um 2.25 am Dienstag einen Unbekannten auf, der sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschaffte und die Kasse ausräumte.

Wer dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich unter der Telefonnummer 04101/20 20 an die Kripo Pinneberg.