Elmshorn: Rollerfahrer (16) flieht mit Vollgas durch den Park vor Polizei

Elmshorn. Eine halsbrecherische Flucht vor der Polizei hat ein 16 Jahre alter Rollerfahrer in Elmshorn hingelegt. Dabei wurden im Steindammpark mehrere Personen gefährdet. Pech für den Jugendlichen: Die Polizisten kannten ihn aus früheren Einsätzen und standen wenig später bei ihm vor der Tür.

Die Beamten wollten den mit zwei Personen besetzten Motorroller am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr an der Ansgarstraße kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale.

Elmshorn: Flucht vor der Polizei – mit Vollgas durch den Steindammpark

An der roten Ampel der Kreuzung Ansgarstraße/Berliner Straße/Hamburger Straße setzte sich der Streifenwagen neben den Roller und die Beamten forderten den Fahrer abermals auf, anzuhalten. Dabei erkannten die Polizisten den 16 Jahre alten Roller-Fahrer.

Als der Mitfahrer daraufhin vom Roller abstieg, verließen die Beamten den Streifenwagen. Diesen Moment nutzte der 16-Jährige und gab Vollgas. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf.

Radfahrerin und zwei Fußgänger werden durch das Fahrverhalten gefährdet

Der Jugendliche überfuhr zunächst die rote Ampel und bog nach rechts in die Hamburger Straße ab. Dort floh er über den linken Gehweg in Richtung Steindamm. Auf der weiteren Flucht durch den Steindammpark mussten sowohl eine Radfahrerin als auch ein Fußgängerpaar dem Roller ausweichen.

Als der 16-Jährige über die Tarasconer-Fußgängerbrücke in Richtung Bahnhof floh, brach die Streife die Verfolgung ab. Die Beamten suchten zunächst die Umgebung nach dem Flüchtigen ab. Als sie ihn nicht fanden, fuhren sie zur Adresse des Jugendlichen.

Elmshorn: Teenager will aus Angst vor der Polizei geflüchtet sein

Dort trafen sie den Teenager auch an. Hinweise auf den Einfluss von Alkohol oder Drogen ergaben sich nicht. Der 16-Jährige will aus Angst vor der Polizei abgehauen sein. Die Polizisten stellten den Rollerführerschein der Klasse AM des jungen Mannes sicher.

Er wird sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten müssen. Die Ermittler suchen nun die Radfahrerin und die Fußgänger aus dem Steindammpark, die offenbar durch die Fahrweise des Elmshorners gefährdet wurden. Auch weitere Zeugen können sich unter der Telefonnummer 04121/80 30 melden.