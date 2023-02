Krähenplage in Elmshorn: Stadt reagiert jetzt mit ungewöhnlicher Maßnahme

Extrem viele Vogelkolonien leben in der Region. Das wirkt sich negativ auf das Stadtbild aus. Eine Neuerung soll nun helfen.

Viele Krähen leben in und um Elmshorn – das wirkt sich auch auf das Stadtbild aus (Symbolbild).

Elmshorn. In Elmshorn soll den vielen Krähen in der Stadt der „Müllraub“ aus Abfallbehältern zumindest erschwert werden. Mehr als 50 Krähenkolonien – viele Arten stehen unter Naturschutz – sollen sich in der Region breitgemacht haben. Aktuell tauscht die Stadt Elmshorn auch deshalb die Mülleimer im Innenstadtbereich aus.

Das neue Modell heißt „Stuttgart“ und wird von der Firma Wetz Außenraum-Elemente hergestellt. Auf der Oberseite ist ein integrierter Aschenbecher, ein relativ klein gestalteter Schlitz für den Abfall befindet sich seitlich am pulverbeschichteten Behälter.

Krähenplage: Jetzt reagiert Elmshorn mit Maßnahme in City

In Elmshorn und Umgebung haben sich viele Krähen angesiedelt. Sind die Mülleimer speziell ausgewählt worden, damit Krähen sich nicht mehr am Müll bedienen können? „Wir haben darauf geachtet, dass die neuen Mülleimer oben nicht offen sind, um es den Krähen nicht zu leicht zu machen. Aber das Hauptaugenmerk bei der Wahl lag nicht darauf.“, sagt Betriebshofleiter Malte Schmidt.

Und er fügt an: „Einen richtig verlässlichen Krähenschutz bei Mülleimern gibt es einfach nicht, dafür sind diese Tiere viel zu intelligent.“. Es solle aber durch den kleineren Schlitz verhindert werden, dass die „Krähen ganze Müllbeutel“ aus den Eimern ziehen können.

Alte Mülleimer in Elmshorn waren in die Jahre gekommen

Der Hauptgrund, weshalb nun flächendeckend Mülleimer ausgetauscht würden, sei jedoch ein anderer: „Die alten Mülleimer sind sozusagen in die Jahre gekommen und waren aus Edelstahl. Im Außeneinsatz sind solche Behälter eher sinnvoll im Bereich von zum Beispiel Büros, wenn eine regelmäßige Entleerung in kurzen Abständen gewährleistet wird“, sagt Schmidt.

Elmshorn: So sehen die neuen Mülleimer des Modells „Stuttgart“ aus, die zunächst in der Innenstadt aufgestellt werden.

Foto: Michael Koch

Das neue Modell sei „für die Praxis besser geeignet als die bisherigen Exemplare“, sagt Schmidt. In der Innenstadt hätte die Entfernung von Schmierereien, Aufklebern oder Essensresten langfristig gesehen erhebliche Materialschäden bei den Vorgängern verursacht.

Elmshorner Innenstadt: Knapp 70 neue Mülleimer

Nun gibt es die widerstandsfähigere, langlebigere und fast vogelsichere Variante, die vom Team des städtischen Betriebshofs in der Elmshorner Innenstadt aktuell aufgestellt wird.

Knapp 70 neue Abfallbehälter wird es in der Elmshorner Innenstadt zunächst geben. „Das ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, die Sauberkeit in der Stadt zu erhöhen“, sagt Dirk Moritz, Erster Stadtrat in Elmshorn.“

Den Anfang machen die Bereiche in und um die Fußgängerzone sowie im Bahnhofsumfeld. Dort werden die Abfallbehälter täglich geleert, auch am Wochenende. Anschließend soll das neue Modell überall flächendeckend in Elmshorn installiert werden.

Elmshorn: Besserer Schutz vor Krähen, einfachere Müllabholung

„Bei der Müllabholung wird es für die Mitarbeiter auch einfacher. Es gab bisher unterschiedliche Systeme für die Öffnung, weil es verschiedene Mülleimer-Varianten gab“, so Schmidt. „Allein rund um den „Alten Markt haben wir bislang drei, vier unterschiedliche Exemplare“, so der Bauhofsleiter.

Die neuen Abfallbehälter erhalten jeweils ein neues, stabiles Fundament. Das macht die Installation aufwändig. Je nach Witterungslage peilt der Betriebshof den Abschluss der Arbeiten bis Ostern an.