Freibad Pinneberg: Saisonbeginn - erstes Freibad öffnet mit großer Party

Die Becken sind befüllt, das Team steht. Im Kreis Pinneberg startet am 1. Mai die Freibadsaison – und zwar in Quickborn.

Quickborn. Die Wärme des Frühlings kommt nur langsam voran, aber sie kommt! Passend dazu öffnet nun auch das erste Freibad im Kreis Pinneberg. Denn nach Angaben der Stadt startet das Bad in Quickborn schon am Montag, 1. Mai, mit einem großen Freibadfest in die Saison. Zum Anbaden kommt sogar Bürgermeister Thomas Beckmann.

Nach einer katastrophalen Vorsaison mit Personalmangel, vielen Schließtagen und einem vorzeitigen Saisonabbruch freue sich das neu zusammengestellte Freibadteam um Badleiter Chris Kodritsch demnach ganz besonders auf die Eröffnung. Allzu verständlich nach den Problemen im Vorjahr.

Freibad Kreis Pinneberg: Saisonbeginn – erstes Freibad öffnet mit Party am 1. Mai

Nach Angaben der Stadt sind die Vorbereitungen in diesem Jahr nahezu abgeschlossen, die Becken bereits frisch befüllt. Die große Eröffnungsparty ist mit Familienspaß, Wasserspielen und Livemusik geplant. Das Anbaden mit Bürgermeister Thomas Beckmann soll kurz nach der Öffnung um 10 Uhr starten. Am Eröffnungstag hat das Freibad bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für alle Gäste ist frei.

Das neue Team für das Freibad Quickborn (v.l.): Paul Hutsch, Alina Kodritsch, Chris Kodritsch sowie Petra Paulick-Höflmeir.

Foto: Stadt Quickborn / HA

Die Eintrittspreise nach der Eröffnung sind angepasst worden. Demnach zahlen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre in der neuen Saison zwei Euro, Erwachsene vier Euro. Die Zehnerkarte kostet 15 Euro für Kinder, 30 Euro für Erwachsene.

Eintrittspreise wurde angepasst – sind aber noch moderat

Saisonkarten für Familien werden für 100 Euro angeboten, für Kinder kosten sie 50 Euro. Ermäßigte Familienkarten gibt es schon für 80 Euro. Bezahlt werden kann per EC- oder Kreditkarte am Kassenautomaten.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Saisonkarten können ab Donnerstag, 27. April, zu den Öffnungszeiten am zentralen Empfang des Rathauses erworben werden. Der Antrag auf eine Saisonkarte sollte ausgefüllt mitgebracht werden, ebenso bereits vorhandene Saisonkarten.

Alte Saisonkarten können im Rathaus eingetauscht werden

Sollten noch unbenutzte, nicht mehr benötigte Saisonkarten zu Hause herumliegen, werden diese auch im Rathaus zurückgenommen. Bei Rückgabe wird ein Pfandgeld in Höhe von 5 Euro pro Karte ausgezahlt.

Nach der Eröffnungsparty im Freibad Quickborn hat das Bad regulär Montag bis Freitag von 6.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Sonnabends und sonntags ist jeweils durchgehend von 8.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.

„Freibad Quickborn ist Kult, Quickborn ohne Freibad ist wie Hamburg ohne Alster.“

Für Bürgermeister Thomas Beckmann sei das Bad ohnehin Chefsache. Denn: „Das Freibad Quickborn ist Kult, Quickborn ohne Freibad ist wie Hamburg ohne Alster.“ Diesen gewagten Vergleich zog Beckmann schon bei der Mitgliederversammlung der DLRG Quickborn. Dort wurden bereits die guten Neuigkeiten zur Freibadsaison verkündet.

Noch liegt das Freibad Quickborn verlassen da. Als erstes Bad im Kreis Pinneberg soll sich das zum Saisonstart ändern.

Foto: Stadt Quickborn / HA

Hintergrund sind nun schon drei bescheidene Spielzeiten im Freibad: Nachdem die Jahre 2020 und 2021 von coronabedingten Einschränkungen geprägt waren, stand die Saison 2022 unter dem Einfluss massiver Personalausfälle, eingeschränkter Öffnungszeiten und dem vorzeitigen Ende der Badesaison.

Neue Rechtsgrundlage ermöglich Betrieb auch ohne Bademeister

Sichern soll den Freibadbetrieb im Jahr 2023 auch eine „Änderung der maßgeblichen Rechtsvorschrift zum Betrieb des Bades“. Bedeutet: Der Betrieb des Bades sei nun auch ohne ständige Anwesenheit eines Fachangestellten oder einer Fachangestellten für Bäderbetriebe möglich.

In der Praxis sollen damit auch die qualifizierten Rettungsschwimmer der Stadt sowie der DLRG selbstständig den Badebetrieb beaufsichtigen dürfen. Das werde insgesamt zu einer Entspannung der Personalsituation beitragen, heißt es aus dem Rathaus.

Neben dem Freibad Quickborn öffnet auch das Bad in Ellerau voraussichtlich am 1. Mai. Die Außenbereiche der Schwimmbäder in Elmshorn, Wedel oder Pinneberg werden voraussichtlich auch noch im Mai öffnen. Das Naturbad Oberglinde ist bekanntlich das ganze Jahr über geöffnet.