Pinneberger Bad öffnet nach vier Monaten wieder – freier Eintritt für alle

Pinneberg. Nach vier Monaten ohne Badegäste öffnet das Pinneberger Schwimmbad am Sonnabend, 1. April, erstmals wieder seine Türen. Und zum Auftakt der neuen Badesaison ist der Eintritt für alle am ersten Aprilwochenende frei. Geöffnet ist das Bad an der Burmeisterallee am Sonnabend von 8 bis 15.30 sowie am Sonntag von 8 bis 14 Uhr.

Aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten hatten die Pinneberger Politikerinnen und Politiker Anfang November 2022 beschlossen, das Bad vorerst zu schließen. So sollte der Fortbestand gesichert werden.

Pinneberger Bad öffnet wieder – freier Eintritt für alle

Die Wiedereröffnung geht aber auch einher mit einer saftigen Preiserhöhung, der ersten seit zehn Jahren. Um bis zu 20 Prozent werden die Ticketpreise angehoben. So beträgt der Eintrittspreis für Erwachsene künftig 6,80 statt 5,50 Euro. Der Eintritt für Kinder, Jugendliche, Schüler und Studierende kostet 3,40 statt bisher 2,75 Euro.

Die Preiserhöhung sei notwendig, um die extrem gestiegenen Energiekosten zu kompensieren. „Wir verstehen, dass eine Preiserhöhung nie willkommen ist, aber wir müssen sicherstellen, dass wir einen angemessenen Teil unserer Kosten decken können, um weiterhin eine hohe Qualität und ein hervorragendes Schwimmerlebnis zu gewährleisten“, sagt Bäder-Chef Björn Pätzel.

Pinneberg: Was sich in der neuen Badesaison ändert

Neu sind in dieser Badesaison aber nicht nur die Eintrittspreise. Der alte Bäderpass, der Vergünstigungen bot, wird abgeschafft und durch eine neue Geldwertkarte ersetzt, auf die ein Guthaben aufgeladen werden kann.

Bäderpass-Inhaber können am ersten Aprilwochenende ihren Pass kostenlos in eine Geldwertkarte umtauschen und auch das übriggeblieben Guthaben ganz einfach übertragen lassen. Nach dem Wochenende werden dafür zwei Euro fällig.