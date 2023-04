Pinneberg: Rätselhaftes Feuer auf Hoteldach hält Feuerwehr in Atem

Die Feuerwehr Pinneberg bringt ihre Drehleiter vor dem Hotel an der Haderslebener Straße in Stellung.

Pinneberg. Mysteriöser Feueralarm in einem Hotel in Pinneberg: Am Mittwochabend meldeten Mitarbeiter des Hotel Maximo an der Haderslebener Straße einen Brand im Bereich des Daches. Der Feuerwehr gelang es dank schnellen Eingreifens, den Schaden in Grenzen zu halten.

Die Alarmmeldung ging kurz nach 19.15 Uhr bei der Wehr der Kreisstadt ein. Als das erste Fahrzeug eintraf, konnte zunächst kein offenes Feuer festgestellt werden. Jedoch wurde bei der Begehung in mehreren Räumen eine Verqualmung entdeckt.

Pinneberg: Rätselhaftes Feuer in der Zwischendecke eines Hotels

Die ersten Kräfte stiegen über eine Außentreppe auf das Dach und öffneten mittels Einreißhaken und Motorsäge die Dachhaut. Parallel dazu brachten nachrückende Kräfte die Drehleiter in Stellung, um auch von dort ein Löschangriff zu ermöglichen.

Nach dem Öffnen der Dachhaut waren dann tatsächlich offene Flammen zu sehen, die auch abgelöscht wurden. Im Anschluss öffneten die Einsatzkräfte von innen die Zwischendecke. Auf diese Weise konnten die verbliebenen Glutnester von unten sowie von oben abgelöscht werden.

40 Minuten nach der Alarmmeldung war der Brand gelöscht. Im Anschluss stellten die Feuerwehrleute Druckbelüfter auf, um den Rauch aus den Zimmern zu bekommen. Nach einer Kontrolle der Einsatzstelle zusammen mit der Polizei wurde die Einsatzstelle an die Kripo übergeben.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Pinneberg: Kripo hat die Brandstelle zunächst beschlagnahmt

Die Brandermittler sind nun auf der Ursache nach der Ursache des Feuers, das sich in der Zwischendecke in dem Flachdachbereich befunden hat. „Die Brandstelle ist von uns beschlagnahmt, die Ermittlungen laufen“, sagt dazu Polizeisprecher Lars Brockmann. Angaben über Ursache und Schadenshöhe seien aktuell noch nicht möglich.