Sie Spargelstraße in Schleswig-Holstein ist 650 Kilometer lang. An der Ferienstraße liegen die mehr als 40 Spargel produzierenden Betriebe im Land..

Wedel/Kiel. Sabine Skibbe

In Schleswig-Holstein gibt es nicht nur einen „Arbeitskreis Spargel“, sondern seit Mai 2003 auch die sogenannte Spargelstraße. Dabei handelt es sich um eine Ferienstraße, an der die mehr als 40 Spargel produzierenden Betriebe liegen. Die Spargelbauern sind über das ganze Land verteilt, deshalb verläuft die Route einmal rund um Schleswig-Holstein.

650 Kilometer ist die Spargelstraße lang. „Schleswig-Holsteins Spargel schmeckt nach Land und mehr“ ist der Slogan des Arbeitskreises Spargel, der gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer dafür sorgt, dass alle Spargelfreunde erfahren, wo das Edelgemüse in der Saison von April bis zum 24. Juni erhältlich ist. Im Kreis Pinneberg ist dies auf dem Hof von Harm und Britta Schmietendorf, Voßhörntwiete 69 in Wedel, möglich.

Edelgemüse: Genuss-Route – Spargelstraße führt durch den Kreis Pinneberg

Laut Landwirtschaftskammer schmeckt Spargel am besten, wenn er morgens gestochen und mittags verzehrt wird. Diese Frische kann nur durch den Kauf direkt ab Hof garantiert werden. Die Betriebe des Arbeitskreises produzieren den heimischen Spargel auf mehr als 400 Hektar.

Der Johannistag ist für Gärtner und Landwirte ein wichtiger Tag. Dieser 24. Juni markiert das Ende der Spargelzeit und der Rhabarberernte. Rhabarber enthält Oxalsäure, die sich stärker anreichert, je älter die Gemüsestängel werden. In größeren Mengen fördert Oxalsäure die Bildung von Nierensteinen. Auch die Spargelstangen werden nach Johanni nicht mehr gestochen. Das hat allerdings den Grund, dass der König des Gemüses Zeit braucht, um Kraft für die nächste Saison zu sammeln.

Edelgemüse: Darum ist der Johannistag für Spargelbauern so wichtig

Die Spargelpflanze muss einen grünen Busch bilden, um durch Photosynthese Energie zu sammeln, diese in der Wurzel einzulagern und im Frühjahr wieder neu auszutreiben. Denn die Delikatesse, die die Verbraucher als grünen und weißen Spargel schätzen, ist nur der Stamm der Spargelpflanze. Vom Johannistag bis zum ersten Frost sind mindestens 100 Tage, und die braucht die Pflanze, um Kräfte zu sammeln. An Johanni wurde übrigens Johannes, der Täufer geboren. Das Datum steht in enger Verbindung zur Sommersonnenwende.