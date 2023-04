Barmstedter Verein „Taten statt Worte“ will vor allem benachteiligte Maya-Familien unterstützen. So können Sie dabei helfen.

Als „Starter-Paket“ erhalten Kinder aus armen Familien in Guatemala kostenfrei Lernmittel wie Hefte und Stifte.

Taten statt Worte Jeder Euro hilft: Kinder in Guatemala brauchen Schulhefte

Barmstedt/Guatemala-City. „Taten statt Worte“ ist Name und Programm der 1979 von Rainer Sanchez in Barmstedt gegründeten Hilfsorganisation, die Menschen in Ländern der sogenannten „Dritten Welt“ unterstützt. Im mittelamerikanischem Guatemala ist es das Sozialprojekt CAFNIMA (Zentrum für Familien und benachteiligte Kinder), dem der Barmstedter Verein hilft – und das mit großem Erfolg.

Weil immer mehr Schülerinnen und Schüler die „Rainer Sanchez Schule“ am Rande einer Müllkippe bei Guatemala-City besuchen wollen, hat „Taten statt Worte“ nun eine Extra-Spendenkampagne initiiert: Ziel ist es, dass es vor allem Kinder aus besonders benachteiligten Maya-Familien ermöglicht wird, zur Schule zu gehen. Als „Starter-Paket“ erhalten sie kostenfrei Lernmittel wie Hefte und Stifte.

Taten statt Worte: Jeder Euro hilft – Kinder in Guatemala brauchen Schulhefte

„Vielfach verzichteten bisher ihre Eltern auf eine Schulanmeldung, weil ihnen die Mittel selbst für die einfachste Schulausstattung fehlen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Barmstedter Vereins. „Taten statt Worte“ stockte die Spendenmittel für die Schule um 10.000 Euro auf, weil wegen der Inflation, Regierungsauflagen und zusätzlicher Lehrkräfte das Jahresbudget nicht mehr reichte.

„Wir sind froh, dass wir so viele langjährige und treue Unterstützerinnen und Unterstützer haben, die kontinuierlich dieses wichtige Bildungsprojekt in Lateinamerika fördern. Diese Hilfe ist gerade in Krisenzeiten besonders wichtig. Deshalb bitten wir auch jetzt wieder Spenden, jeder Euro hilft“, sagt Stefan Bolln, Vorsitzender des Vereins.

Taten statt Worte: Gratis-Lernmittel für die indigene Bevölkerung

Seinen Angaben nach ist in der Schule ist die Zahl der eingeschriebenen Schülerinnen und Schüler zuletzt von 239 auf jetzt 330 gestiegen. Es konnten, so Bolln, Bachelor-Abschlüsse erreicht werden, andere Kinder erhalten eine zweite Chance dafür durch Extra-Förderung.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aber: Es musste auch Bewerbern abgesagt werden, der Lehrermangel ist spürbar. Um gerade auch der indigenen Bevölkerung die Chance auf Zugang zu Bildung zu verschaffen, verteilte CAFNIMA Lernmittel gratis – denn deren Kosten seien vielfach in armen Familien ein Grund, die Kinder nicht anzumelden.

Wer „Taten statt Worte“ unterstützen will, kann auf folgendes Konto des Vereins bei der Sparkasse Südholstein Spenden überweisen: IBAN: DE96 2305 1030 0113 1497 36.