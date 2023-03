Pinneberg Ukrainekrieg: Kunst in Russland leidet wie zu Sowjetzeiten

Nikolai Estis in seinem Atelier in Pinneberg. Der Künstler sucht neue Räume.

Der in Russland geborene Maler Nikolai Estis verließ 1996 seine Heimat und ließ sich in Pinneberg nieder. Was er erlebte.