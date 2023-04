Pinneberg: Brutaler Einbruch in Juwelierladen in Pinnebergs City

Mit roher Gewalt dringen Kriminelle ein, doch dann schrillt der Alarm. Die Polizei stößt am Fahltskamp nur auf eine offene Seitentür.

Einbrecher haben in der Nacht zu Mittwoch eine Seitentür des Juweliergeschäftes am Fahltskamp aufgebrochen (Symbolfoto).

Polizei Pinneberg Brutaler Einbruch in Juwelierladen in Pinnebergs Innenstadt

Pinneberg. Einbrecher haben in Pinneberg versucht, in ein Juweliergeschäft am Fahltskamp einzudringen. Sie flüchteten jedoch ohne Beute, nachdem der Einbruchsalarm des Geschäftes auslöste.

Die Tat datiert aus der Nacht zu Mittwoch. Um 3.49 Uhr erhielten die Polizeibeamten Kenntnis von dem Alarm und machten sich sofort auf den Weg zum Tatort.

Pinneberg: Einbruch in Juwelierladen – Alarmanlage vertreibt Täter

Dort eingetroffen, stellten die Polizisten fest, dass die Täter die Seitentür des Juweliers gewaltsam geöffnet hatten. Die Tür stand sperrangelweit offen. Die Geschäftsräume hatten die Einbrecher offenbar jedoch nicht betreten, sodass es nicht zu einem Diebstahl gekommen ist.

Die Beamten suchten längere Zeit das Umfeld des Tatortes ab, stießen dabei jedoch auf keine möglichen Täter. Inzwischen haben die Kollegen der Kriminalpolizei den Fall übernommen.

Pinneberg: Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben

Sie suchen Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen bemerkt oder vielleicht verdächtige Beobachtungen zum Zeitpunkt der Alarmauslösung gemacht haben. Hinweise unter Telefon 04101/20 20.

