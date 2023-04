Feuer Pinneberg: Wohnung in Hochhaus brennt komplett aus – ein Verletzter

Großeinsatz der Pinneberger Feuerwehr am Gründonnerstag. Ein Bewohner muss ins Krankenhaus. Auch in Rellingen gab es Alarm.

Pinneberg. Dramatisch Szenen am Gründonnerstag im Pinneberger Stadtteil Thesdorf: Anwohner der Fröbelstraße alarmierten die Feuerwehr Pinneberg um 14.45 Uhr, nachdem sie Qualm am Balkon einer Wohnung im ersten Stock bemerkt hatten.

27 Einsatzkräfte eilten mit drei Fahrzeugen zum Einsatzort, um den Brand zu löschen. Dieser hatte sich mittlerweile auf die ganze Wohnung ausgedehnt. „Eine Person befand sich noch in der Wohnung. Die Person wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus gefahren. Vermutlich handelt es sich um eine Rauchgasvergiftung“, sagte Pinnebergs Feuerwehr-Sprecher Stefan Hellmich am Abendblatt-Anfrage.

Feuerwehr Pinneberg: Wohnung in Thesdorf brennt komplett aus – ein Verletzter

Die Pinneberger Einsatzkräfte löschten das Feuer mit drei Atemschutztrupps von innen über das Treppenhaus kommend und auch über die Drehleiter vor dem Balkon. Einsatzende war um 16 Uhr. Die Brandursache ist noch unklar.

Auch in der Nachbargemeinde Rellingen gab es an der Hamburger Straße einen Rettungseinsatz: 21 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren wegen einer Rauchentwicklung in einem Gebäude gerufen worden. Aus einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses gab es ein Feuer.

Feuerwehr: In Rellingen sollte ein Kind in Gefahr sein

Am Einsatzort erhielten die Retter den Hinweis, dass sich eventuell noch ein Kind in der Wohnung befinden könnte. Unter Atemschutz schlugen Feuerwehrkräfte die Scheibe der Eingangstür ein – und fanden in der Küche angebranntes Essen in einem Topf auf dem Herd vor.

Menschen waren entgegen der ersten Meldung nicht in der Wohnung. Nach einer ausreichenden Belüftung der Wohnung konnte sie wieder freigegeben werden.