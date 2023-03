Polizei: Brutaler Einbruch in Pferdeklinik – Polizei sucht Zeugen

Einbrecher sind in Seester in die dortige Pferdeklinik eingedrungen. Hier eine Tierärztin, die die Zähne einer Stute behandelt. (Symbolbild)

Seester. Dieses Mal hatten es die Kriminellen nicht auf Medikamente abgesehen: Einbrecher sind in Seester in die dortige Pferdeklinik eingedrungen. Sie erbeuteten eine Geldsumme in noch unbekannter Höhe.

Die Tatzeit liegt laut den Polizeiangaben in der Nacht zu Montag. Demnach schlugen die Täter zwischen 2 Uhr nachts und 7 Uhr morgens an der Straße Kurzenmoor zu. Die 1983 gegründete Pferdeklinik hat dort ihren Sitz.

Seester: Nächtlicher Einbruch in Pferdeklinik an der Straße Kurzenmoor

Die Kriminellen gingen dabei nicht zimperlich vor. Den Polizeiangaben zufolge drangen sie gewaltsam in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten die Zimmer und flüchteten mit einem vorgefundenen Geldbetrag.

Die Kripo nahm noch vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung vor. Gleichzeitig suchen die Einbruchsermittler nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben.

Seester: Polizei sucht nach Einbruch in Pferdeklinik Zeugen

Wem in der Nacht zu Montag rund um die Pferdeklinik verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wendet sich unter der Telefonnummer 04121/80 30 an die zuständige Dienststelle in Elmshorn.

In den vergangenen Monaten hatten sich im Kreisgebiet diverse Einbrüche in Tierarztpraxen ereignet. Ob die Tat in der Pferdeklinik damit in Zusammenhang stehen könnte, dürfte Bestandteil der Ermittlungen sein.