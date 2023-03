22 Croupiers treten Montag bis Mittwoch in Schenefeld an, um die Besten ihrer Zunft zu ermitteln. Wie es für die Sieger weitergeht.

Schenefeld. Das Casino Schenefeld, sonst überwiegend für große Pokerturniere bekannt, wird zum Austragungsort der ersten „German Dealer Championship“. Von Montag, 20. März, bis Mittwoch, 22. März, treten 22 Spielbank-Croupiers, international auch „Dealer“ genannt, gegeneinander an.

Sie messen sich dabei in verschiedenen Disziplinen der klassischen Casino-Spiele Roulette und Black Jack. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von staatlich konzessionierten Casinos aus elf deutschen Bundesländern zu dieser Meisterschaft entsandt.

Schenefeld: Casino sucht den besten Dealer Deutschlands

Ziel ist es, das vielfältige und anspruchsvolle Berufsbild eines Croupiers in Wettbewerben wie „Best Chipper“, „Card Handler“ und „Mathematician“ zu präsentieren und ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Neben Preisgeld, Pokal und Titel nehmen die beiden Erstplatzierten als Vertreter für Deutschland an der „European Dealer Championship 2023“ auf Zypern teil.

2007 fand erstmals die Europameisterschaft der Dealer statt

Im Jahr 2007 veranstaltete die European Casino Association die erste „European Dealer Championship“ (EDC) in Spanien, an der zehn Nationen teilnahmen. Zur 15. Ausgabe der EDC vom 12. bis 15. Juni auf Zypern werden Dealer aus über 20 europäischen Ländern erwartet – auch aus Deutschland.

Das Casino Schenefeld feierte im vorigen Jahr 25-jähriges Bestehen. Es ist seit 1997 im zweiten Stock des Stadtzentrums Schenefeld ansässig.

In diesem Jahr gibt es erstmals eine offizielle deutsche Vorausscheidung für die Teilnahme an diesem europäischen Wettbewerb – und zwar im Casino Schenefeld. Damit wollen die Organisatoren eine neue Tradition in der deutschen Spielbankenbranche begründen.

Schenefeld: 2023 gibt es erstmals eine offizielle deutsche Vorausscheidung

Das Casino bietet Roulette, Blackjack, Automatenspiele und viele Poker-Varianten. Durch regelmäßige große, auch internationale Poker-Events hat der Standort über die Region hinaus einen Bekanntheitsgrad erlangt.

Zur „German Dealer Championship“ in Schenefeld sind Zuschauer willkommen

Zur „German Dealer Championship“ sind Zuschauer herzlich willkommen – etwa am Dienstag sowie am Mittwoch. Am Dienstag, 21. März, finden die Wettbewerbe zwischen 10.30 und 18 Uhr statt. Die Finalrunden werden einen Tag später zwischen 13 und 18.30 Uhr ausgetragen.

Ein Zutritt ist erst ab einem Alter von 18 Jahren möglich. Es findet eine Kontrolle des Personalausweises statt. Der Eintrittspreis beträgt zwei Euro.