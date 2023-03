21 Jahre alter Mann aus Barmstedt kommt mit seiner Beute nicht weit. Was der Polizei zum Abschluss der Ermittlungen jetzt noch fehlt.

Elmshorn. Dank eines aufmerksamen Zeugen haben Polizisten in Elmshorn einen Fahrraddieb gestellt. Nun wird der Eigentümer des sichergestellten Rades gesucht.

Kurz nach 13 Uhr am Donnerstag fiel einem Zeugen an der Gerberstraße nahe der Reeperbahn ein Mann auf, der sich an mehreren Rädern zu schaffen machte. Kurz darauf stieg er auf ein schwarzes Mountainbike und fuhr davon.

Elmshorn: Zeuge beobachtet Fahrraddieb – Festnahme

Daraufhin alarmierte der Zeuge die Polizei. Im Rahmen der Fahndung stoppte eine Streife des Polizeireviers Elmshorn wenig später einen auf die Beschreibung passenden Mann samt Fahrrad.

Die Beamten nahmen den 21 Jahre alten, mutmaßlichen Fahrraddieb mit zur Wache und stellten das Fahrrad sicher. Nach der Vernehmung und der erkennungsdienstlichen Behandlung konnte der Barmstedter die Polizeiwache wieder verlassen.

Elmshorn: Sichergestelltes Rad wartet auf der Wache auf seinen Besitzer

Das sichergestellte Rad wartet auf der Elmshorner Wache jetzt auf seinen rechtmäßigen Besitzer. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike mit grüner Aufschrift. Der Besitzer kann sich bei der Kripo in Elmshorn unter der Telefonnummer 04121/80 30 melden.

