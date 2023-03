Rellingen/Uetersen: Dreiste Diebe stehlen 200 Kilogramm Buntmetall

Einbrüche in Gewerbebetriebe in Rellingen und Uetersen. Wie die Buntmetall-Diebe auf das Gelände der Feldmühle gelangt sind.

Rellingen/Uetersen. Zwei Einbrüche in Gewerbebetriebe meldet die Polizei aus Rellingen und Uetersen. Betroffen sind eine Firma für Oberflächentechnik und eine Papierfabrik.

Zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen drangen Unbekannte in die Büroräume der Firma für Oberflächentechnik an der Adlerstraße in Rellingen ein.

Rellingen/Uetersen: Dreister Diebstahl – 200 Kilo Buntmetall aus Firma gestohlen

Der Tatort liegt nahe der Süntelstraße. Was dort von den Tätern entwendet wurde, steht laut den Polizeiangaben noch nicht fest.

An der Pinnauallee in Uetersen, Ecke Bahnstraße, schnitten Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag den Zaun des Firmengeländes der Feldmühle auf. Auf dem Gelände der Papierfabrik öffneten sie mehrere Container und drangen in eine Lagerhalle ein.

Buntmetalldiebe in Uetersen müssen Fahrzeug für Transport genutzt haben

Nach den bisherigen Erkenntnissen schleppten die Täter 200 Kilogramm Buntmetall von dem Gelände. Der Abtransport muss mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein.

Die Ermittler gehen davon aus, dass dies nicht unbemerkt geschehen geblieben sein könnte. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, auch im Fall aus Rellingen, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04101/20 20 entgegen.