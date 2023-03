VfL Pinneberg will wissen, wie sein Angebot ankommt. Wie Sie an der kostenlosen Testkunden-Aktion teilnehmen können.

Pinneberg. Schnupperkurse, Rückgaberecht, Probeabos: Überall locken Anbieter mit Vergünstigungen, um das Publikum erst anzulocken und später an sich zu binden. Das ist auch den Verantwortlichen beim VfL Pinneberg nicht entgangen. Aber das allein ist ihnen zu wenig.

„Wir möchten gern wissen, wie unerfahrene Nutzer von Fitnesseinrichtungen unser Angebot wahrnehmen und bewerten“, sagt Heidi Hammerschmitt-Klatt, die Leiterin des VfL-Fitnessstudios. Deshalb ruft der Verein eine „Testkunden-Aktion“ ins Leben.

Ungewöhnliche Aktion: VfL Pinneberg sucht Tester für Fitnessstudio

Es werden maximal 30 Probanden gesucht, die vom 3. April bis zum 1. Mai „auf der super ausgestatteten Gerätefläche nach einem individuell erstellten Plan trainieren“, wie es in einem Informationsschreiben heißt. Zusätzlich erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen genauen Überblick über ihre aktuelle Verfassung „unter anderem auf einer hochmodernen Ganzkörper-Scanwaage“. Sogar die Nutzung der Bio- und der finnischen Sauna ist inklusive.

Ein bis zwei Besuche der Fitnesseinrichtungen pro Woche sollten das Minimum sein. Ob solo an Geräten oder in Gruppen trainiert wird, das obliegt ganz allein den mindestens 16 Jahre alten Bewerbern.

VfL Pinneberg: Testpersonen sollen Fragebögen ausfüllen

Zwar gehen die Versuchskunden keinerlei Verbindlichkeiten ein, müssen nichts bezahlen. Anders als üblich wird von ihnen allerdings eine Gegenleistung erwartet. „Wir werden die Testpersonen bitten, Fragebögen auszufüllen, um zu erfahren, wie sie die Atmosphäre und die Ausstattung, die Kompetenz der Trainer und das Preis-/Leistungsverhältnis fanden“, erläutert Bennet Zippel den Ansatz. Er studiert an der Europäischen Sportakademie in Potsdam mit den Schwerpunkten Gesundheitssport und Prävention.

Fitnessstudio-Leiterin Heidi Hammerschmitt-Klatt und Bennet Zippel, der das Testkunden-Projekt wissenschaftlich begleitet.

Foto: Werner Langmaack

Der 20-Jährige spielt ferner in der Bezirksliga-Fußballmannschaft des VfL Pinneberg, wohnt in Krupunder und ist seit Langem Mitglied des Klubs, der in diesem Fall praktischerweise sein wissenschaftlicher Praxispartner ist. Tatsächlich handelt es sich um ein Pilotprojekt, welches es in dieser Form offenbar noch nirgendwo in Deutschland gegeben hat. Das jedenfalls ergab eine einschlägige Internetrecherche.

Fitnessstudio: Aktion wird wissenschaftlich begleitet

Die Idee zur Forschung im Fitnessstudio entstand im Austausch mit Hammerschmitt-Klatt die wiederum aus den Resultaten der Evaluation ableiten möchte, wie der Verein sein ohnehin vielfältiges Fitnessangebot möglicherweise zusätzlich attraktivieren könnte.

Bislang halten sich dort rund 1100 zahlende Mitglieder in Form. Initiator Zippel: „Wir möchten mithilfe der ermittelten Daten aufschlüsseln, wie wir von Unvoreingenommenen gesehen werden, wo unsere Stärken und Schwächen liegen.“ Die Werbung neuer Mitglieder sei zwar erwünscht, jedoch sekundär. Anmeldeschluss für Interessenten ist Mittwoch, 29. März.

VfL Pinneberg: Verein startet auch spezielles „Kurz-Zeit-Programm“

Gleichsam parallel zu dieser Offerte startet der Verein im April ein „Kurz-Zeit-Programm“. Für die Teilnahme an diversen Kursen, Vorträgen und Unternehmungen ist die Vereinsmitgliedschaft keine Voraussetzung, Gäste müssen aber meist Gebühren entrichten. So etwa für diverse Tanzkurse, darunter der „Tango Argentino“ für Anfänger und Fortgeschrittene sowie für jeweils zwölfteilige Einsteiger-Lehrgänge für Kinder, Tanzteens und Jugendliche, namentlich für solche, denen demnächst der Abiball bevorsteht. Wer möchte sich dort schon mit ungelenken Schritten auf der Tanzfläche blamieren?

Kostenlos offeriert der VfL im Rahmen des landesweiten Projekts „Sport im Park“ immer montags von 9.45 bis 10.40 Uhr angeleitete Leibesübungen im Fahlt, „um unsere Ausdauer zu trainieren, die Faszien geschmeidig zu halten und die Körperhaltung zu verbessern“, wie es in einer Broschüre des Klubs heißt.

VfL Pinneberg: 40-Euro-Gutschein wird gut nachgefragt

Auch wenn die aktuellen Aktionen erst in zweiter Linie als Mitgliederwerbung konzipiert sind, niemand hätte etwas gegen einen weiteren Zulauf. Die erst seit Kurzem bereitgestellten 40-Euro-Schecks für neue Mitglieder erfreuen sich beachtlicher Beliebtheit. „Pro Woche greifen bis zu zehn Menschen darauf zu“, berichtet Hammerschmitt-Klatt. Ein erfreulicher Beitrag zur Gesundung der Mitgliederstruktur, die in den Jahren der Pandemie zwar stark gelitten hatte, sich aber mittlerweile ganz ordentlich erholt hat.