Groß Nordende: Einbrecher wirft Findling ins Schlafzimmer – Festnahme

Groß Nordende. Ein Einbrecher ist in Groß Nordende auf frischer Tat ertappt worden. Polizisten nahmen den Mann nach einem Fluchtversuch auf einem Feld fest. Ein Richter wies den Täter in eine Klinik ein.

Der 45 Jahre alte Mann war am Freitag an der Dorfstraße in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Er warf einen Findling in die Scheibe des Schlafzimmerfensters und kletterte durch das entstandene Loch in das Gebäude.

Noch während er die Räume durchsuchte, kehrten die Eigentümer zurück. Als sich Täter und Opfer plötzlich gegenüberstanden, ergriff der 45-Jährige die Flucht. Zuvor hatte er die Geldbörsen und mehrere Uhren der Bewohner eingesteckt.

Teile der Beute verlor er während des Weglaufens. Den überwiegenden Teil der Beute trug er noch bei sich, als die alarmierten Polizeibeamten ihn einige Zeit später festnahmen.

Polizei: Festnahme wird durch das Verhalten der Anwohner erleichtert

Die Festnahme wurde durch das vorbildliche Verhalten von Anwohnern ermöglicht, die den Polizisten die jeweilige aktuelle Position des Flüchtigen mitteilten. Schließlich stellten die Beamten den 45-jährigen auf einem Feld.

Das für Einbruchsdelikte zuständige Sachgebiet der Kriminalinspektion Pinneberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Eigentümer haben inzwischen die gestohlenen Gegenstände wiedererkannt – und den Tatverdächtigen bei einer Gegenüberstellung zweifelsfrei identifiziert.

Groß Nordende: Obdachloser Einbrecher kommt in die Psychiatrie

Der Täter verfügt in Deutschland nicht über einen festen Wohnsitz. Er wurde am Sonnabend einem Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Aufgrund des Zustandes des Mannes wurde entschieden, ihn bis auf weiteres in eine psychiatrische Fachklinik einzuweisen.

Die Polizei prüft, ob der 45-Jährige für weitere Einbrüche infrage kommt. Die Ermittler suchen außerdem weitere Zeugen, die am Freitagmorgen in Groß Nordende Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben. Sie können sich unter Telefon 04101/20 20 oder unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de per E-Mail melden.