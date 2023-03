Halstenbek. In Halstenbek wird fleißig an den Straßen gewerkelt. Ab Montag, 13. März, werden gleich mehrere Maßnahmen angegangen. Daher kommt es zu Sperrungen, Umleitungen und Veränderungen.

Die Schleswig Holstein Netz AG führt die Erneuerung der Gashochdruckleitung weiter. 2021 wurde diese von der Kreuzung Eidelstedter Weg/Königstraße bis zur Schmiedestraße ersetzt.

Halstenbek: Achtung Bauarbeiten – hier wird es nächste Woche eng

Jetzt ist der nächste Abschnitt von der Schmiedestraße bis zum Wendehammer Hauptstraße an der Reihe. Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 15. März, an der Hauptstraße Höhe Einmündung Bäckerstraße und sind bis Ende Mai 2023 eingeplant.

Bereits ab Montag, 13. März, muss der Friedrichshulder Weg für den Bau eines Schmutz- und Regenwasserhausanschlusses auf Höhe der Hausnummer 157 für die Durchfahrt von Fahrzeugen gesperrt werden. Die Arbeiten sollen zwei Wochen dauern. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Halstenbek: Tempo 30-Zone an der Bahnhofstraße wird erweitert

In der nächsten Woche wird die bestehende Tempo 30-Zone an der Bahnhofstraße erweitert. Sie beginnt künftig an der Einmündung der Hartkirchener Chaussee und reicht bis zur Straße Am Schützenplatz.

Das bedeutet, dass die auf Höhe des Bahnhofs befindliche Schulwegkombinationstafel entfernt und an dieser Stelle der Beginn der Tempo 30-Zone ausgeschildert wird.

An der Bahnhofstraße in Halstenbek ändert sich dadurch die Vorfahrtsregelung

Das Parkplatzschild wird vom P&R-Parkplatz weiter in Richtung Straße versetzt. Vom Parkplatz aus kommend gilt kein rechts vor links, da Parkplätze keine Vorfahrt erhalten.

Im übrigen Bereich der Geschwindigkeitsreduzierten Zone gilt rechts vor links. Die Gemeinde bittet um Beachtung der neuen Regelung.