Kreis Pinneberg: Vorsicht - Taschendiebe sind im Kreis aktiv wie nie zuvor!

Die Zahl derartiger Taten hat sich im Kreis Pinneberg im Jahr 2020 verdoppelt – und ist weiter auf hohem Niveau. Was die Polizei rät.

Vorsicht Taschendiebe: Die Zahl der Taten ist im Kreis Pinneberg seit Jahren auf sehr hohem Niveau. Zuletzt waren vermutlich reisende Täter in Wedel aktiv (Symbolbild).

Kreis Pinneberg. Die Zahl der Taschendiebstähle in den Geschäften im Kreis Pinneberg hat sich seit 2020 stark erhöht. Das teilt die Polizei jetzt mit – und fordert alle Einkäufer zu erhöhter Wachsamkeit auf. Zuletzt waren Täter in Wedel am Werk.

Von 2019 auf 2020 hat sich die Zahl derartiger Taten verdoppelt, lag pro Jahr bei über 500. Diese Zahlen wurden auch 2021 und 2022 erreicht.

Kreis Pinneberg: Vorsicht, Taschendiebe sind im Kreis aktiv wie nie!

Die Diebe haben sich insbesondere darauf spezialisiert, die Geldbörsen aus Handtaschen oder Einkaufsbeuteln zu ziehen, die in Einkaufswagen gelegt worden sind oder an Rollatoren hängen. Der Großteil der Diebstähle spielt sich in Discountern, Supermärkten und Einkaufszentren ab.

Einen Schwerpunkt bilden die Städte und Großgemeinden im Kreis. Zwischen Dienstag und Donnerstag ist es allein in Wedel zu vier Diebstählen dieser Art gekommen.

Taschendiebstahl: Opfer bemerkt Fehlen der Geldbörse erst einen Tag später

Am Dienstagnachmittag kaufte ein 72 Jahre alter Hamburger in einem Getränkemarkt an der Rissener Straße ein und hatte dort noch seine Einkäufe bezahlt. Erst am nächsten Morgen bemerkte der Mann das Fehlen seines Portemonnaies aus der Jackentasche.

Rückblickend konnte sich der Hamburger daran erinnern, dass eine Person beim Bezahlen in dem Getränkemarkt sehr nah bei ihm gestanden hat.

Wedel: Taschendieb stiehlt Autoschlüssel eines 81-jährigen Mannes

Auf dem Parkplatz des Geschäftes oder in den Geschäften des Nahversorgungszentrums wurde am Mittwochmittag auch der Autoschlüssel eines 81 Jahre alten Mannes aus Holm gestohlen. Im Anschluss öffnete der Täter das Fahrzeug des Mannes und entwendete daraus weitere Schlüssel.

Donnerstagmittag kam es an der Bahnhofstraße zu zwei weiteren Geldbörsendiebstählen. In einem Deko-Geschäft stahlen unbekannte Täter die Geldbörse einer 57 Jahre alten Frau aus Wedel.

Im Blumenladen in Wedel wird eine 87-jährige Frau bestohlen

Wenige Minuten nach der ersten Tat bemerkte eine 87-Jährige das Fehlen ihrer Geldbörse aus ihrer Handtasche, als sie in einem Blumenladen ihre Einkäufe bezahlen wollte. Zuvor hatte die Wedelerin in anderen Geschäften eingekauft.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass es sich überwiegend um reisende Täter handeln dürfte, die sowohl alleine als auch zu zweit oder zu dritt agieren.

Taschendiebe lenken zumeist ihre Opfer ab, während Komplizen zugreifen

Während ein Täter das Opfer zum Beispiel mit einer Frage nach einem Produkt anspricht beziehungsweise ablenkt, verdecken die Komplizen die Sicht anderer Kunden oder Angestellter auf das Opfer oder die Tasche für einen kurzen Moment, um zuzugreifen.

In den meisten Fällen bemerken die Geschädigten das Fehlen der Geldbörse erst an der Kasse. Rückblickend erinnern sich einige der Opfer, angerempelt oder auf die beschriebene Weise angesprochen worden zu sein. Häufig haben die Opfer aber überhaupt nichts bemerkt.

Auch die EC-Karten der Opfer wurden von den Tätern eingesetzt

In einigen Fällen haben Geschädigte kurz zuvor in der Nähe Geld abgehoben und könnten bereits hier gezielt beobachtet worden sein. Nach dem Diebstahl heben die Täter teilweise mit den erbeuteten EC-Karten Geld ab oder versuchen es zumindest.

Sehr häufig sind ältere Menschen betroffen. Die Polizei rät: Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite getragen oder unter den Arm geklemmt werden.

Taschendiebe abwehren: Geldbörsen immer möglichst körpernah tragen

Keinesfalls sollten Geldbörsen oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen gelegt werden, sondern sich möglichst körpernah – am besten in verschlossenen Innentaschen – befinden.

Im Restaurant oder auch bei der Anprobe in Läden sollten Handtaschen nicht an Stuhllehnen oder Einkaufswagen gehängt oder unbeaufsichtigt irgendwo abgestellt werden. Und: Niemals die EC-Karte gemeinsam mit der PIN-Nummer aufbewahren!