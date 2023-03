Ein schwarzer BMW 116d ist am Sonnabend vom Gelände eines BMW-Händlers in Elmshorn entwendet worden (Symbolbild eines weißen Modells).

Elmshorn. Ein dreister Autodiebstahl in Elmshorn beschäftigt die Kripo. Am Sonnabend ist ein BMW vom Gelände des Autohauses May & Olde entwendet worden – und das am helllichten Tag.

Der BMW-Händler an der Hamburger Straße schließt laut der Website des Unternehmens am Sonnabend um 14 Uhr. Zweieinhalb Stunden später betrat der bisher unbekannte Täter das Gelände.

Elmshorn: Dreister Diebstahl – BMW von Autohaus-Gelände entwendet

Die auf dem Gelände vorhandene Videoüberwachung zeichnete auf, wie sich die Person zu einem schwarzen BMW 116d begibt und wenig später mit diesem Fahrzeug flüchtet. Wie der Mann ins Wageninnere gelangen und den BMW starten konnte, teilte die Polizei nicht mit. Dies ist offenbar noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Fahrzeug wurde anschließend über die Hamburger Straße in Richtung der A23 gelenkt. Der Preis für den BMW als Neuwagen beginnt bei etwas unter 40.000 Euro.

Elmshorn: Wurde Autodieb mit anderem Fahrzeug dort abgesetzt?

Der Autodieb ist schlank, war mit einer schwarzen Hose, einer grauen Kapuzenjacke und einer Basecap bekleidet. Sein Gesicht verbarg er unter einem weißem Mund-Nasen-Schutz.

Die Kriminalpolizei Elmshorn sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben dazu machen können, wie der Unbekannte zum Tatort gelangt ist. Die Ermittler vermuten, dass die Person dort von einem anderen Fahrzeug abgesetzt wurde. Hinweise dazu werden unter der Telefonnummer 0421/80 30 entgegen genommen.