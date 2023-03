Sauberes SH: Große Putzaktion im Kreis Pinneberg – alle Orte, alle Daten

Kreis Pinneberg. Wie viele anderen Städte im Kreis Pinneberg soll auch Elmshorn sauber werden – und dafür werden viele freiwillige Helferinnen und Helfer gebraucht. Die Stadt ruft für die Aktion „Elmshorn macht Putz“ am Sonnabend, 11. März, zum Mitmachen auf.

„Wir hoffen auf viele fleißige Hände“, sagt Dirk Moritz, Erster Stadt von Elmshorn. „Auch eine spontane Teilnahme ist möglich.“ Schon mehr als 1500 Menschen hätten sich angemeldet. Teilnehmen könne jeder, sagt Organisator Denis Schüman vom Betriebshof. „Einfach einen Müllbeutel schnappen und am Ort der Wahl oder zentral vom Betriebshof aus lossammeln.“

Putzaktion im Kreis Pinneberg – Gemeinsam gegen wilden Müll

Schulen und Kindergärten können schon in der Vorwoche eigene Müllsammel-Aktionen starten, dafür gibt es Unterstützung von Betriebshof der Stadt Elmshorn. „Wir bieten sowohl organisatorische Hilfe als auch Handschuhe und Müllbeutel sowie die Bereitstellung und Abfuhr großer Sammelcontainer an“, sagt Denis Schümann.

Die Aktion am 11. März dauert von 9 bis 12 Uhr und beginnt und endet auf dem Gelände des städtischen Betriebshofes, Westerstraße 66-70. Für die Planung bittet die Stadt um eine Anmeldung bis zum 3. März. Dies kann per E-Mail an d.schuemann@elmshorn.de oder per Telefon unter 04121/231 675 erfolgen.

Elmshorner Helfer zu Abschlussessen eingeladen

Im Anschluss an die Sammelaktion treffen sich die Helfenden wieder zu einem gemeinschaftlichen Abschlussessen auf dem Gelände des Betriebshofes. Die Jugendgruppe des Technischen Hilfswerkes stellt Zelt, Tische und Bänke auf, das Deutsche Rote Kreuz sorgt für Nudeln mit Hacksoße.

Auch viele andere Städte und Gemeinden im Kreis Pinneberg beteiligen sich am 11. März an der landesweiten Aktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“. Das Hamburger Abendblatt gibt einen Überblick.

Sauberes Schleswig-Holstein: Diese Kommunen im Kreis machen mit

Appen: 10 Uhr, Treffpunkt: Bürgerhaus, Hauptstraße 79.

Barmstedt: 14 Uhr, Treffpunkt: Feuerwache, Marktstraße 41.

Bokholt-Hanredder: 10 Uhr, Treffpunkte: Gemeindezentrum, Hauptstraße 85; Gaststätte Zur Linde, Offenau 32; Parkplatz, Waldstraße. Im Anschluss gibt es Getränke und Snacks am Gemeindezentrum.

Borstel-Hohenraden: 9.30 Uhr, Treffpunkt: Feuerwache, Quickborner Straße 99.

Ellerbek: 10 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz Tennisclub Ellerbek, Dubenhorst 7.

Ellerhoop: 9 Uhr, Multifunktionszentrum und Gemeindebüro, Hurst-Green-Platz 1.

Groß Nordende: 10 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz am Dorfgemeinschaftshaus, Am Gemeindezentrum 2. Stärkung für alle Helfer zum Abschluss am Dorfgemeinschaftshaus.

Halstenbek: 9 Uhr, Treffpunkt: Rathausplatz, Gustavstraße 6.

Haselau: 9 Uhr, Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus, Neuer Weg 18.

Haseldorf: 9.30 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz an der Schule, Kamperrege 1.

Hasloh: 10 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz der Peter-Lunding-Schule, Schulstraße 21.

Heede: 10 Uhr, Treffpunkt: Dorfgemeinschaftshaus, Schultwiete 2.

Heidgraben: 9.30 Uhr, Treffpunkt: Gemeindezentrum, Uetersener Straße 8.

Heist: 10 Uhr, Treffpunkt: Gaststätte Lindenhof, Großer Ring 7. Zu Abschluss gibt es Klönschnack mit Erbsensuppe und Getränken.

Hetlingen: 10 Uhr, Treffpunkt: Mehrzweckhalle, Hauptstraße 65.

Holm: 9 Uhr, Treffpunkt: Feuerwache, Schulstraße 12.

Klein Nordende: 10 Uhr, Treffpunkt: Gemeindezentrum, Schulstraße 1-3.

Klein Offenseth-Sparriershoop: 9.30 Uhr, Treffpunkt: Gemeindezentrum Diekendeel, Rosenstraße 56.

Kölln-Reisiek: 10 Uhr, Treffpunkt: Gemeindezentrum, Sandfohrt 1.

Kummerfeld: 10 Uhr, Treffpunkt: Bauhof, Prisdorfer Straße 57.

Langeln: 10 Uhr, Treffpunkt: Gemeindezentrum, Dorfstraße 22.

Moorrege: 9 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz An’n Himmelsbarg (Kirchenstraße).

Pinneberg: 9 Uhr, Treffpunkt: Famila Pinneberg Nord, Flensburger Straße 3. Danksagung mit Suppe und Berlinern ab 12.30 Uhr am Treffpunkt bei Famila.

Prisdorf: 9 Uhr, Treffpunkt: Feuerwache, Hudenbarg 5.

Quickborn: 10 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Ziegenweg 1.

Raa-Besenbek: 9.30 Uhr, Treffpunkt Denkmal, Kreuzung der Straßen Besenbeek-Dorfstraße-Raaer Lander.

Rellingen: 9.30 Uhr, Treffpunkt: Oase, Schulweg 8 (an der Caspar-Voght-Schule). Abschlussveranstaltung mit Snacks in der Mensa der Caspar-Voght-Schule, Schulweg 8.

Schenefeld: 10 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz, Achter de Weiden. Gemeinsames Mittagessen zum Abschluss an der Feuerwache am Kiebitzweg. Anmeldung bis 6. März unter 040/83 03 71 18 oder umwelt@stadt-schenefeld.de.

Seester: 9 Uhr, Treffpunkt: Dorfgemeinschaftshaus, Schulsteig 4.

Seestermühe: 9.30 Uhr, Treffpunkt: Gemeindezentrum, Dorfstraße 54a.

Seeth-Ekholt: Freitag, 10. März, 17 Uhr, Treffpunkt: Gemeindezentrum Ole School, Schulstraße 10.

Tangstedt: 10 Uhr, Treffpunkt: Gemeindezentrum, Brummerackerweg 5.

Tornesch: 9 Uhr, Treffpunkt wird noch bekannt gegeben.

Uetersen: 10 Uhr, Treffpunkt: Marktplatz/Rathausparkplatz.

Wedel: 10 bis 12 Uhr, kein zentraler Treffpunkt, Anmeldung unter u.kaven@stadt.wedel.de oder Telefon 04103/70 73 34.