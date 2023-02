Pinneberg/Uetersen: Einbrecher suchen zwei Firmen im Kreis Pinneberg heim

Die Tatorte liegen laut den Polizeiangaben in Uetersen und Pinneberg. In einem Fall machten die Kriminellen auch Beute.

Einbrecher sind in Uetersen und Pinneberg in zwei Gebäude von Firmen eingedrungen. (Symbolbild)

Uetersen/Pinneberg. Einbrecher sind in der Nacht zu Donnerstag in zwei Firmengebäude eingestiegen. Die Tatorte liegen laut den Polizeiangaben in Uetersen und Pinneberg.

An der Kleinen Twiete in Uetersen drangen noch unbekannte Kriminelle zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 8 Uhr am Donnerstag in die Büroräume eines Unternehmens nahe der Straße Ossenpadd ein.

Pinneberg/Uetersen: Firmeneinbrecher schlagen nachts in zwei Städten zu

Eine genauere Eingrenzung der Tatzeit ist nicht möglich. Die Einbrecher flüchteten unerkannt mit einem Geldbetrag. In welcher Höhe, teilte die Polizei nicht mit.

Im Fahltskamp in Pinneberg kam es in der Nacht zum Freitag zum Einbruch in die Büroräume eines Geschäfts für Haushaltswaren. Dieses liegt zwischen Dingstätte und Bahnhofstraße. Offenbar verließen die Täter die Geschäftsräume ohne Beute.

Pinneberg/Uetersen: Polizei sucht Zeugen für beide Firmeneinbrüche

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht für beide Einbrüche nach Zeugen. Wer während der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Tatorte gesehen hat, meldet sich unter der Telefonnummer 04101/20 20.

