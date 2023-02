Rellingen: Aktion „Haltepunkt“ – Gemeinde richtet neuen Treffpunkt ein

Im Mittelpunkt des kostenlosen Angebots in Rellingen steht geselliges Beisammensein. Was sonst noch geboten wird.

Kathrin Lüders (von links), Bürgermeister Marc Trampe, Michaela Warnecke (Fachbereichsleiterin für den Bürgerservice, Sicherheit und Soziales), Pastorin Inga Roetz-Millon (Rellinger Kirchengemeinde) und Anke Jacobs vom Freiwilligen Forum freuen sich auf den neuen Treffpunkt ,,Haltepunkt‘‘ in Egenbüttel.

Rellingen. Ohne Verpflichtungen eine schöne Zeit in Gesellschaft bei Kaffee und Kuchen während der kalten Jahreszeit verbringen. Darum geht es bei der Aktion ,,Haltepunkt‘‘ in Rellingen. Dabei stehen die Türen des Gemeindehauses am Hermann-Löns-Weg 60/62 allen offen. Das Angebot ist kostenfrei.

Den Anstoß für den neuen Treffpunkt in der Gemeinde gab die Rellingerin und ehrenamtliche Kommunalpolitikerin Kathrin Lüders. Aus ihrem früheren Wohnort Kiel stellte sie in der Rellinger Gemeindeverwaltung die Einrichtung und den Anlaufpunkt ,,Winterspielplätze‘‘ vor.

Rellingen: Gemeinde richtet neuen Treffpunkt ein

Sowohl Bürgermeister Marc Trampe und auch Michaela Warnecke, Fachbereichsleiterin für den Bürgerservice, Sicherheit und Soziales, waren sich einig, dass ein ähnliches Angebot auch in Rellingen kurzfristig realisiert werden soll.

Zusammen mit der Pastorin Inga Roetz-Millon der Rellinger Kirchengemeinde, der Bürgerstiftung Rellingen und Anke Jacobs vom Freiwilligen Forum waren schnell Kooperationspartner gefunden und die Aktion ,,Haltepunkt‘‘ geboren. ,,Wir wollen Menschen einen Treffpunkt und eine schöne gemeinsame Zeit bei Kaffee und Kuchen bieten‘‘, so Initiatorin Kathrin Lüders. ,,Es kann nur geklönt oder auch gemeinsam gespielt werden.‘‘

Beratung zu sozialen Leistungen und Jugendmobil in Rellingen

Auftakt war bereits am 31. Januar. Weitere Termine sind dienstags am 14. und 28. Februar sowie am 14. März und 28. März.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zusätzlich wird eine Beratung zu sozialen Leistungen wie Wohngeld angeboten. Und auch das Jugendmobil wird für die Kinder vor Ort sein. Ausdrücklich wird dieses Angebot nicht besonderen Personengruppen vorbehalten, vielmehr sollen sich alle unbelastet treffen können.