Polizei Schleswig-Holstein: Ferrari knallt gegen Baum: 10-Jähriger muss ins Krankenhaus

In Bönningstedt kam es am Montagabend zu einem schweren Unfall: Vater und Sohn wurden verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bönningstedt. Am Dienstagabend um 21.43 Uhr raste ein 45-jähriger Mann mit seinem Ferrari in Bönningstedt gegen einen Baum – er und sein 10-jähriger Sohn wurden dabei leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei Bad Segeberg am Mittwochmorgen berichtet, musste der Fahrer aus dem Pkw befreit werden: Das Auto hatte Feuer gefangen – das Kind konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug retten.

Beamte der Polizei Rellingen waren im Einsatz. Zudem kamen Anwohner zur Hilfe, um die Flammen des brennenden Pkw mit einem Feuerlöscher zu bändigen. Der Ferrari, der durch den heftigen Aufprall komplett zerstörtwurde, musste abgeschleppt werden.

Unfall in Bönningstedt: Polizei sucht nach Zeugen

Der 45-Jährige war von Hamburg aus unterwegs auf der Kieler Straße in Richtung Hasloh: Zwischen dem Rotdornweg und der Winzeldorfer Straße wollte der Fahrer mit seinem italienischen Wagen einen Radfahrer überholen. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam links von der Fahrbahn ab, knallte in zwei Mülltonnen und krachte frontal gegen einen Baum.

Der Baum musste nach Abendblatt-Informationen von der Freiwilligen Feuerwehr Bönningstedt gefällt werden, da dieser drohte einzustürzen. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise: Zeugen sollen sich unter 040 35627520 bei der Polizeistation Bönningstedt melden.