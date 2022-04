Rainer Bonnhoff gehört zu den Pionieren der Biogas-Branche. Heute stehen drei Fermenter, zwei Nachgärer und zwei Gärrestlager auf seinem Hof in Klein Offenseth-Sparrieshoop.

Rainer Bonnhoff betreibt eine Biogasanlage in Klein Offenseth-Sparrieshoop. Was ihn an der Energiepolitik nervt.