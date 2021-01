Etliche Glätteunfälle im Kreis – besonders auf der A 23

Gerade in den frühen Morgenstunden krachte es viele Male. Zumeist blieb es bei Blechschäden.

Schnee- und Eisglätte hat am Mittwoch im Kreis Pinneberg zu zahlreichen Unfällen geführt (Symbolbild).

Kreis Pinneberg. Am Mittwochmorgen ist es im Kreis Pinneberg zu zahlreichen Glätteunfällen gekommen. Besonders betroffen war laut Polizeiangaben die A 23 - und zwar die Fahrbahn in Richtung Heide.

Gegen 6.20 Uhr rutschte zwischen den Abfahrten Pinneberg-Nord und Tornesch ein VW Passat von der Autobahn. Das Fahrzeug schlidderte in Höhe des Rastplatzes Forst Rantzau die Böschung hinunter. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Zwischen Tornesch und Elmshorn drehte sich gegen 6.35 Uhr ein Mercedes-Vito. Die Fahrbahn in Richtung Heide wurde daraufhin kurzzeitig voll gesperrt, bis der Verkehr die Unfallstelle nach 30 Minuten einseitig passieren konnte. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 7.40 Uhr prallte ein Pkw zwischen Elmshorn und Horst-Elmshorn in die Mittelschutzplanke. Rettungskräfte brachten eine Person mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Um 10:29 Uhr setzte ein 36-jähriger Lkw-Fahrer zum Überholen eines anderen Lkw zwischen Horst-Elmshorn und Elmshorn in Richtung Hamburg an. Der 47-jährige Fahrer eines sich von hinten nähernden Mercedes bremste daraufhin derart stark ab, dass sein Pkw ins Schleudern geriet. Der Mercedes prallte zunächst gegen die

Mittelschutzplanke und anschließend gegen das Heck des Lkw auf dem rechten Fahrstreifen.

Der aus Elmshorn stammende Mercedes-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die Autobahn wurde kurzzeitig gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Horst-Elmshorn abgeleitet. Ob auch in diesem Fall die Witterungsverhältnisse mitursächlich waren, muss noch geklärt werden

Glätteunfälle ereigneten sich auch in Bullenkuhlen und Haselau. Auf dem Mühlenweg in Bullenkuhlen kam ein BMW gegen 8.30 Uhr von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Die Fahrerin aus Barmstedt blieb unverletzt. Auf der Altendeicher Chaussee in Haselau kam gegen 9.10 Uhr ein Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Die Fahrerin blieb ebenfalls unverletzt.