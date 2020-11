Pinneberg. Im Obergeschoss spielt eine Frau im pinkfarbenen Kleid Violine. Eine Etage höher sitzt eine andere auf der Toilette. Draußen vor dem Eingang interessiert sich ein Dackel für eine Wurst-Skulptur. Jemand schleppt ein Gemälde heran, auf den Kopf gedreht allerdings, weshalb das Wasser aus der Vase darauf auskippt und die Tulpe Blütenblätter verliert. Die Pinneberger Drostei wimmelt nur so von prallem Leben. Wie immer und doch etwas anders.

Die Prisdorfer Künstlerin Margret Lieser hat dieses Wimmelbild gemalt, drei Wochen hat sie dafür gebraucht. Von Ende November an ist es neben vielen anderen Kunstwerken zu sehen. „Voll Kunst! Alter spielt keine Rolle“, heißt diese Ausstellung, die zunächst nur virtuell zu sehen ist. Mit dabei sind unter anderem Porträts des Berliner Künstlers Marc Taschowsky und viele weitere bunte Werke.

Hoffnung auf echte Ausstellung bleibt

Die eigentlich als Präsenzveranstaltung geplante Vernissage war von der künstlerischen Leiterin Stefanie Fricke und dem restlichen Drostei-Team als eine Art „Aufmunterung“ am Ende des Jahres geplant. „Weil es zum Beispiel keine Weihnachtsmärchen gibt, die man mit der ganzen Familie besuchen kann, sollte das hier ein schönes Alternativprogramm sein“, sagt Fricke. Virtuell wird das jetzt schwieriger. Fricke hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass im Dezember vielleicht doch noch eine richtige Ausstellungswoche möglich sein wird.

Die Schau sei für jedermann geeignet, sagt Fricke. Alle Interessen- und Altersgruppen sollen sich darin wiederfinden können. „Es sind keine humoristischen Werke, aber sie alle sollen in dieser schweren Zeit eine gewisse Leichtigkeit vermitteln“, meint die Leiterin. Deshalb hat das Team der Drostei sich auch dazu entschieden, einen eigenen Beitrag bei Margret Lieser in Auftrag zu geben. Die 78-Jährige hat bereits mehrmals in der Drostei ausgestellt und war dem Team somit schon bekannt. Stefanie Fricke kennt und schätzt Liesers Kunst und den feinen Humor, den sie vermittelt. „Wegen des Zeitdrucks hat der Förderverein Landdrostei das Wimmelbild sogar gekauft, ohne es vorher gesehen zu haben“, berichtet sie. Und: Sie sei begeistert von dem Bild.

Ein Ölgemälde zum Augenwandern

Auf dem Ölgemälde können die Augen der Betrachter lange umherwandern, es gibt so viel zu entdecken, und an vielen Stellen regen die Motive zum Schmunzeln an. Das findet auch Sibylle Hallberg vom Förderverein Landdrostei. „Dieses Gemälde zaubert einem ein Lächeln aufs Gesicht, und das ist gerade in dieser Zeit besonders wichtig“, sagt sie.

Die karikaturistisch anmutendenden Figuren auf dem Bild seien fiktiv, sagt die Künstlerin selbst. „Auch wenn viele immer meinen, in meinen Gemälden Leute zu sehen, die sie kennen“, ergänzt Lieser lachend. Sie wohnt seit 35 Jahren in Prisdorf und war schon häufig bei Veranstaltungen in der Drostei. Somit habe sich das Bild auch direkt vor ihrem inneren Auge ergeben, als sie den Auftrag erhalten habe.

Die Bedeutung des Wimmelbildes? Keine Ruhe!

Die gelernte technische Zeichnerin ist in Hamburg geboren, später hat sie einige Zeit in Süddeutschland gelebt. Malen und Zeichnen sei schon immer ihre Leidenschaft gewesen. „Schon seit ich einen Bleistift halten kann“, sagt sie. Anfangs habe sie nur Gegenstände gemalt. Mit dem Umzug nach Prisdorf in den 80er-Jahren seien dann neue Impressionen dazugekommen. „Da kam dann irgendwann die Sehnsucht in mir auf, auch Menschen zu malen“, sagt sie. Seitdem stellt Lieser regelmäßig Kunstwerke aus, auf denen auch Menschen zu sehen sind.

Laut Stefanie Fricke soll das Wimmelbild darstellen, dass die Drostei in diesem Jahr nicht geruht hat – sondern im Gegenteil: dass sie in Bewegung war! Das ganze Jahr hat sie Künstlerinnen und Künstlern einen Platz für ihre Kunst zu geben, um ihnen in der Krise mit Ausstellungsvergütungen über die Runden zu helfen.

Margret Liesers Werk haben die Ausstellungsmacher jetzt auch auf Postkarten, Poster und Flyer drucken lassen. Ab Ende November sind die Artikel erhältlich. Fricke: „Zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk eignen sich die Poster sehr gut“, sagt Fricke.

Ausstellung: Sa 28.11.–So 13.12., zunächst ausschließlich unter www.drostei.de