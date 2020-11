Elmshorn. In mindestens zwölf Fällen haben falsche Polizeibeamte am Montag in Elmshorn versucht, ältere Mitbürger hereinzulegen. Laut Polizeiangaben waren sie in einem Fall erfolgreich. Eine 77 Jahre alte Frau übergab den Gaunern Uhren und Münzen.

Gegen 10 Uhr erhielt die Seniorin den Anruf des angeblichen Polizisten. Der behauptete, dass eine Einbrecherbande sich das Haus der Elmshornerin als nächstes Ziel ausgesucht habe. Daher werde das Gebäude bereits von Polizisten observiert. Alles Weitere werde sie durch den Anruf eines Staatsanwaltes erfahren, der sich in Kürze bei ihr melden werde.

„Staatsanwalt“ fragte die Frau nach Wertsachen aus

Wenig später rief der angebliche Staatsanwalt an und verwickelte die 77-Jährige in ein Gespräch über die Wertsachen, die sie bei sich zu Hause aufbewahrt. Diese seien dort nicht sicher. Nach der Aufforderung durch den vermeintlichen Staatsbediensteten packte die ältere Frau hochwertige Uhren und Münzen sowie weitere Dinge ein, die ihr wertvoll erschienen. Im Anschluss verließ sie ihr Haus, um die Wertgegenstände an einen Boten zu übergeben. Diese Übergabe fand dann gegen 16.30 Uhr im Kreuzungsbereich Ernst-Barlach-Straße/Köhnholz statt.

Bei dem Boten soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren handeln. Er wird als schlank und sportlich beschrieben, hat dunkle Haare, die mittels Gels zu einem Seitenscheitel frisiert waren. Die Seiten waren zudem kurz rasiert, auffällig waren seine Stirnfalten. Der Mann trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und einen bis zur Hüfte reichenden beigefarbenen Mantel mit zweireihiger Knopfleiste sowie eine Jeans. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Mindestens elf weitere Anrufe in Elmshorn

Ersten Schätzungen zufolge übergab die 77-Jährige Gegenstände im Wert von 30.000 Euro. Die Kripo Elmshorn sucht jetzt Zeugen, die die Übergabe der Wertsachen beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04121/80 30 entgegengenommen.

Laut dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam es am Montag in Elmshorn zu mindestens elf weiteren Anrufen bei älteren Menschen, bei denen ebenfalls ein angeblicher Polizist vor einem bevorstehenden Einbruch warnte. In diesen Fällen fielen die Angerufenen nicht auf die Lügengeschichte herein und reagierten richtig. Sie legten auf und informierten die richtige Polizei.

Angezeigte Telefonnummer ist oft manipuliert

Die warnt nochmals vor dieser Masche, die leider immer wieder erfolgreich ist. Der Fantasie der Betrüger ist dabei fast grenzenlos, meist geht es jedoch um bevorstehende Einbrüche, Kontomanipulationen bei der Hausbank oder angebliches Falschgeld, was den älteren Leuten „untergejubelt“ worden sei. Teilweise werden die Betrüger am Telefon aufdringlich oder betteln regelrecht um Hilfe. Oftmals eignen sich die Betrüger, die überörtlich agieren, durch geschicktes Ausfragen Detailwissen an und verunsichern die Angerufenen enorm. Teilweise wird auch die Anrufernummer manipuliert, sodass die 110 auf dem Display erscheint. Die Zielrichtung ist dabei immer gleich. Die Opfer sollen Geld besorgen und es den Betrügern aushändigen.

Die Polizei ruft insbesondere ältere Menschen dazu auf, bei derartigen Anrufen hellhörig zu werden und umgehend die Polizei zu informieren. Darüber hinaus rät die Polizei jüngeren Familienangehörigen, ihre älteren Verwandten und Bekannten unbedingt für das Thema zu sensibilisieren.