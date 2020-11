Bevern. Die Halle ist leergeräumt. Statt landwirtschaftschaftlicher Maschinen wird das Gebäude in den kommenden Wochen Gänse beherbergen. Schon vor ein paar Tagen hat Familie Hachmann, die in vierter Generation einen Hof in Bevern betreibt, ihre rund 500 Gänse provisorisch aufgestallt. Am Mittwoch kam das Geflügel dann in die große Halle, wo mehr Platz für die Freilauf gewöhnten Tiere ist. Denn in Schleswig-Holstein dürfen wegen der grassierenden Geflügelpest Hühner, Puten, Enten und Gänse bis auf weiteres nicht mehr ins Freie. Eine landesweite Stallpflicht hatte Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Dienstag verkündet. Spätestens bis zum Ende der Woche soll die Stallpflicht demnach landesweit umgesetzt werden. Familie Hachmann im Kreis Pinneberg ist längst soweit.

„Wir sind froh, dass die Entscheidung nun getroffen wurde“, sagt der Geschäftsführer des Geflügelwirtschaftsverbandes Schleswig-Holstein und Hamburg, Nicolai Wree. „Unsere Mitglieder haben die Entwicklung der Geflügelpest über das ganze Jahr – auch schon in Russland und Kasachstan – mit Sorge beobachtet.“ Man hoffe, dass durch das Aufstallgebot weitere Fälle bei Hausgeflügel vermieden werden können.

Schon mehr als 115 Fälle nachgewiesen

Ende Oktober hatte es in Schleswig-Holstein den ersten Nachweis der Geflügelpest in diesem Herbst gegeben. Dieses Jahr ist der Norden bislang die am stärksten betroffene Region in Deutschland. Das hängt mit dem Vogelzug zusammen. Der Landesbetrieb für Küstenschutz zählte seit Beginn des Geschehens bereits mehr als 4000 verendete Wildvögel. In 115 Fällen wurde bisher das hochansteckende Virus der Subtypen H5 und H7 mit Tests nachgewiesen.

Angesichts der Ausbreitung der Geflügelpest erließ das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch eine Allgemeinverfügung zur Festlegung sogenannter Biosicherheitsmaßnahmen. Damit werde eine einheitliche Grundlage für die Einhaltung von Hygienevorschriften für Geflügelhalter geschaffen.

Zu den Vorgaben gehört, dass in den Ställen gesonderte Schutzkleidung und Schuhe getragen werden müssen. Vor den Ställen müssen Desinfektionsmatten oder -wannen platziert werden. Transportmittel wie Fahrzeuge und Behälter sind sofort nach jeder Verwendung zu reinigen und zu desinfizieren.

Erster Fall in der Nutztierhaltung am 5. November

„Beim vergangenen Geflügelpest-Ausbruch im Jahr 2016/17 wurde das Virus sehr wahrscheinlich auch durch den Menschen in die Nutztierbestände eingetragen“, sagte Umweltminister Albrecht. „Wir müssen alles dafür tun, um die Geflügelbestände zu schützen.“ Die SPD-Landwirtschaftspolitikerin Kirsten Eickhoff-Weber hatte bereits in der vergangenen Woche einheitliche Regelungen für die Bekämpfung und Prävention bei der Geflügelpest gefordert.

Am 5. November war die erste Nutztierhaltung betroffen – ein Hühnerhof auf der Hallig Oland. Im Kreis Segeberg war die Tierseuche am Wochenende in einer kleinen Geflügelhaltung in Heidmühlen ausgebrochen. Um die betroffenen Höfe wurden sogenannte Restriktionszonen eingerichtet. Der Sperrbezirk umfasst mindestens drei Kilometer und ein Beobachtungsgebiet von mindestens zehn Kilometer um den jeweiligen Ausbruchsbetrieb.

Normalerweise seien seine Gänse von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang draußen, sagt Landwirt Nils Hachmann aus dem Kreis Pinneberg. Nur nachts werden sie zum Schutz vor Füchsen und Marderhunden mit etwas Futter in Folientunnel gelockt. Die Gänse gehören neben Masthähnchen, die allerdings ganzjährig im Stall leben, Getreideanbau und Milchkühen zu den Standbeinen des Hofes in Bevern. Im April kommen sie als Küken auf den Hof, leben zunächst in Ställen und kommen, wenn sie größer sind, nach draußen. Geschlachtet wird traditionell jetzt, im November, in der Zeit anlässlich des Martinstages sowie zu Weihnachten.

Nach Ausbruch 2016 wurden 900.000 Tiere gekeult

Hachmann findet es wichtig, dass man die Tiere aufstallt. Nur dadurch könne verhindert werden, dass das Virus sich bei Geflügelbetrieben ausbreitet. Dieses Jahr müssen er und seine Familie mit der ausgeräumten Maschinenhalle noch etwas improvisieren. Im kommenden Jahr sollen dann neue Stallungen inklusive eines Notstalles entstehen.

„Der Erreger ist hochinfektiös. Da kann bereits ein „Vogelschiss“ ausreichen, um das Hausgeflügel anzustecken“, sagt Nicolai Wree vom Geflügelwirtschaftsverband in Schleswig-Holstein. „Die Tiere sterben an dem Erreger, alle weiteren Tiere müssen vorsorglich getötet werden. Das gilt es in jedem Fall zu verhindern.“

Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vorkommt. Zuletzt hatte es einen Geflügelpest-Ausbruch in einer Hausgeflügelhaltung in Schleswig-Holstein im März 2018 gegeben. Die Geflügelpest-Epidemie von November 2016 bis Frühjahr 2017 war die schlimmste Tierseuchenwelle dieser Art in Deutschland seit Jahrzehnten. Mehr als 900.000 Tiere mussten bundesweit gekeult werden, allein in Schleswig-Holstein etwa 65.000. Sogar im Hamburger Tierpark Hagenbeck war eine Wasservogel-Population nach einem Ausbruch gekeult worden.

Kunden machen sich Sorgen um die Weihnachtsgans

Wegen dieses Ausbruchsgeschehens seien die Mitglieder des Verbandes auf eine solche Gefahrensituation vorbereitet, sagt Wree. So hätten die Mitgliedsbetriebe seit 2017 individuelle Lösungen auch für eine Aufstallpflicht entwickelt. „Provisorische Ställe sind zum Teil angeschafft oder organisiert worden.“

Verbandschef Wree erinnert daran, dass sich bei einem Fall im Hausgeflügel auch erhebliche Einschränkungen für die im Umkreis befindlichen, aber nicht unmittelbar betroffene Betriebe ergeben. Höfe mit Geflügel, die in den Restriktionszonen um die betroffenen Haltungen liegen, könnten nur unter erheblichem Aufwand und mit Ausnahmegenehmigung ihre Eier weiter vermarkten oder Masthühner zur Schlachtung bringen.

Viele Kunden von Hachmann, der seine Hähnchen und Gänse regional auf Wochenmärkten und im eigenen Hofladen verkauft, treibt das Thema um. Es gebe viele, die anriefen und fragten, ob sie jetzt schon eine Gans abholen könnten, um sie einzufrieren, sagte Hachmann. Damit sie an Weihnachten ihren Gänsebraten essen könnten, auch falls der Hof dann möglicherweise in einem Sperrbezirk liegen sollte.