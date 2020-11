Kreis Pinneberg. Die in Schleswig-Holstein besonders stark grassierende Vogelgrippe zieht nun drastische Maßnahmen im Land und im Kreis Pinneberg nach sich. Mit einer Allgemeinverfügung hat die Kreisverwaltung am Dienstag die Aufstallpflicht für sämtliches Geflügel angeordnet. Das heißt: Hühner, Puten oder Gänse aus Nutztierhaltungen dürfen wegen der Geflügelpest bis auf weiteres nicht mehr ins Freie.

Zuvor hatte Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) in Kiel eine landesweite Stallpflicht angeordnet. Sie gilt ab dem heutigen Mittwoch. Es ist die erste in einem Bundesland in diesem Herbst.

Kein Fall in Pinneberg, aber in den Nachbarkreisen

Im Kreis betrifft das sogenannte Aufstallungsgebot nach letzten Erhebungen 97 Geflügelzuchtbetriebe mit mehr als 30.000 Tieren. Hinzu kommen private Halter von Hühnern, Gänsen, Enten, Truthühnern oder Tauben. Vor allem die Häufung von Geflügelpestfällen in den Nachbarkreisen Steinburg und Segeberg hat damit auch im bisher noch nicht betroffenen Kreis Pinneberg Konsequenzen. In den Kreisen Nordfriesland und Dithmarschen, bislang am stärksten betroffen, ist die kreisweite Aufstallung bereits verfügt worden

„Die Geflügelpest breitet sich im Land aus, deshalb soll eine landesweite Aufstallung sämtlichen Freilandgeflügels eine Weiterverbreitung auf Nutztierbestände verhindern“, so Minister Albrecht. Mit den Veterinärbehörden der Kreise sei vereinbart worden, dass landesweit die Aufstallung, unabhängig von Betriebsart oder -größe, verfügt wird.

Minister: „Lage ist sehr dynamisch“

„Wir haben eine sehr dynamische Lage im Land. Das Virus breitet sich zügig aus. Der Schwerpunkt befindet sich zwar weiterhin an der Nordseeküste, aktuelle Befunde zeigen jedoch, dass mittlerweile auch die Ostseeküste und das Binnenland betroffen sind“, sagte Albrecht weiter. „Flächendeckende Aufstallungen können das Risiko einer Übertragung deutlich einschränken.“

Ihm sei bewusst, dass eine Stallpflicht für viele Halter ein schwerwiegender Eingriff ist, so der Minister Aber ein Ausbruch im Bestand hätte das Keulen sämtlicher Tiere zur Folge – eine weit drastischere Maßnahme.

3000 tote Vögel

Die Zahl der Nachweise ist landesweit seit Freitag um 40 auf 115 gestiegen. Die hochpathogene aviäre Influenza der Subtypen H5 und H7 steht bisher nicht in Verdacht, auf den Menschen überzuspringen, ist aber unter Vögeln jeder Art hochansteckend. Bisher wurde die Geflügelpest bei verendeten Wildvögeln in Nordfriesland, Dithmarschen, Rendsburg-Eckernförde, Steinburg, Schleswig-Flensburg, Segeberg, Plön und Neumünster nachgewiesen. Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz habe insgesamt schon 3.000 verendete Wildvögel gezählt.

Zu den Infektionsquellen der Geflügelpest zählen der Handel, die Verschleppung von infizierten Betrieben zu anderen, aber auch der direkte und indirekte Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln – etwa über Futter, Einstreu, Gegenstände oder Schuhe. Kleine Betriebe oder Hobbyhaltungen können einer Infektion vorbeugen, indem Futterstellen, Tränken sowie Einstreu und Werkzeug vor Wildvögeln geschützt werden. Zuchtgeflügel sollte zudem nur Leitungswasser zu trinken bekommen. Stallkleidung muss regelmäßig bei mindestens 60 Grad gewaschen werden.

Alle Infos im Netz: www.schleswig-holstein.de/gefluegelpest.