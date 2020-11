Appen. Bei einem Busunfall in Appen sind am Dienstagmorgen vermutlich vier Fahrgäste verletzt worden, nach ersten Angaben zwei schwer. Der Gelenkbus war auf der Landstraße in Richtung Moorrege unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und auf die Seite in einen Graben fiel. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Busunfall in Appen (Schleswig-Holstein)

Foto: TV News Kontor

Nach deutlichen Spuren vor der Unfallstelle war der Bus bereits vor dem Umfallen geschlingert. Die Feuerwehr musste den Bus aus dem Graben bergen. Wegen des Unfalls wurde Großalarm ausgelöst. Die Retter schlugen die Scheiben ein, um zu den sechs Fahrgästen zu gelangen.

Mehr in Kürze bei abendblatt.de