Kreis Pinneberg. Das Gesundheitsamt des Kreises Pinneberg kann seine vielfältigen Aufgaben vor allem in der Gesundheitsvorsorge nicht mehr erledigen. Die inzwischen kaum noch mögliche Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten hat die Arbeit für andere wichtige Dinge und Aufgaben in der Gesundheitsbehörde praktisch zum Erliegen gebracht. Das geht aus einem internen Papier der Kreisverwaltung hervor, das dem Abendblatt vorliegt.

Demnach fehlen im Kreis-Gesundheitsamt zurzeit etwa 40 Personalstellen, die nur durch Umschichtungen aus anderen Abteilungen und dem Einsatz von Bundeswehrsoldaten bei der Kontakt-Nachverfolgung einigermaßen ausgeglichen werden könnten. Aktuell arbeiten nach Angaben von Kreissprecherin Silke Linne sogar 63 zusätzliche Mitarbeiter im Gesundheitsamt, zum Teil aber auch nur stundenweise.

37 Mitarbeiter sind aus anderen Abteilungen abberufen, 18 Mitarbeiter neu eingestellt und acht Bundeswehrsoldaten zur Mithilfe bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten rekrutiert worden. Sie sollen zunächst bis zum Jahresende im Kreishaus arbeiten.

Die Linke: Arbeitslose statt Bundeswehrsoldaten

Vor dem Kreistag forderte Klaus-Dieter Brügmann von der Fraktion Die Linke jüngst den Landrat dazu auf, statt auf die Hilfe von Bundeswehrsoldaten zu setzen lieber Arbeitslose dafür einzustellen, die berufliche Erfahrung mit Beratungsgesprächen mitbringen. In der Behörde wird dagegen zusätzliches medizinisches Fachpersonal eingefordert.

In dem Papier der Kreisverwaltung heißt es zur aktuellen Situation im Gesundheitsamt: „Gegenwärtig nimmt der Infektionsschutz mit der Aufgabe der Pandemiebewältigung so große personelle Kapazitäten in Anspruch, dass viele Aufgaben gar nicht mehr oder nur sehr beschränkt wahrgenommen werden können.“ Dies betreffe die schulärztlichen Untersuchungen, die laut Fachdienstleiterin Angelika Roschning seit Oktober ausgesetzt worden sind.

Aber auch amtsärztliche Untersuchungen, die die Erwerbsfähigkeit und Tauglichkeit von Feuerwehrleuten oder Asylbewerbern klären sollen, Impfsprechstunden und Begutachtungen von Kindern mit Förderbedarf würden kaum noch stattfinden können, heißt es in dem Papier: „Ausgehend von der jetzigen Situation war der Infektionsschutz bisher personell eindeutig unterbesetzt.“

„Überlastungssituationen“ für die Mitarbeiter

Knapp vier Vollzeitstellen waren ursprünglich dafür eingeplant, seit Ende September seien elf Vollzeitstellen genehmigt und immer noch reiche es nicht aus. Aktuell arbeiteten aber mit Hilfe der Mitarbeiter anderer Fachdienste und der Bundeswehr 40 Vollzeitstellen in diesem Bereich und immer noch komme es zu „Überlastungssituationen“ für die Mitarbeiter. Gleichwohl „sollten die 40 Mitarbeiter möglichst langfristig gebunden werden“, heißt es in dem internen Papier weiter.

Bei der Personalgewinnung soll darauf geachtet werden, dass Mitarbeiter auch Qualifikationen aus der Hygieneüberwachung oder Gesundheitsförderung mitbrächten. Zumal sich die personelle Ausstattung in Zukunft weiter verschärfen könnte, weil „in den nächsten Jahren ein großer Teil des Personals altersbedingt ausscheiden wird.“

Weitere Schwachstellen im Gesundheitsamt führt das Papier ebenfalls auf. Demnach fehlten im jugend- und schulärtzlichen Bereich, wo acht Mitarbeiter in Vollzeit angestellt sind, ein Arzt und zwei medizinische Fachkräfte. Die Aidsberatung brauche fünf zusätzliche Stellen, der sozialpsychiatrische Dienst zwei weitere Vollzeitstellen. Präventive Projekte zur Gesundheitsförderung, Impfaktionen, Hilfeplanung und selbst die Heimaufsicht könnten zurzeit nur sporadisch und in sehr geringem Umfang gemacht werden.

Zurzeit 17 Corona-Kranke in stationärer Behandlung

Auch die Bezahlung der medizinischen Fachkräfte spielt eine Rolle, wie Gesundheitsamtsleiterin Angelika Roschning jüngst anschaulich darstellte. Demnach verdiene ein Arzt in einem Gesundheitsamt bis zu 1500 Euro brutto weniger als in einem öffentlichen Krankenhaus. „Damit können nur schwer qualifizierte Fachkräfte für die Gesundheitsämter gefunden werden“, sagt Roschning. „Aber gerade die braucht es.“ Landrat Oliver Stolz steht voll hinter seiner Behörde: „Wir brauchen gutes Personal, das auch fair bezahlt wird.“

Eine Erfolgsquote für die Kontaktnachverfolgung der Infizierten kann Kreissprecherin Linne nicht nennen. „Wir versuchen nach wie vor, alle direkten Kontaktpersonen eines Infizierten zu erreichen. Das kann dauern.“ Jeder positiv Getestete werde eingehend befragt, unabhängig davon, ob er Krankheitssymptome habe oder nicht. Zurzeit befänden sich im Kreis Pinneberg 17 Corona-Kranke in stationärer Behandlung.

Dagegen schlägt der Kreistagsabgeordnete Brügmann (Die Linke) für die aufwendige Arbeit der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten einen alternativen Weg vor. Um diesen enormen personellen Engpass zu bewältigen, sollten keine unbedarften Bundeswehrsoldaten eingesetzt werden. Geeigneter seien ehemalige Mitarbeiter von Callcentern und Verkäufer aus dem Einzelhandel, die zurzeit arbeitslos gemeldet sind. Diese seien „besser für diese Aufgabe geeignet als Armeeangehörige“, weil sie beruflich lange Erfahrungen mit Kundengesprächen hätten.

Immerhin hat der Bund jetzt in Aussicht gestellt, für diese Aufgaben eine einmalige Sonderzahlung von 200 bis 600 Euro an die öffentlich Bediensteten zu zahlen. Bundeswehrangehörige sollen davon den Höchstbetrag erhalten.