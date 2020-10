Appen. Wachwechsel an der Unteroffizierschule der Luftwaffe in Appen: Am heutigen Donnerstag übernimmt Oberst Thomas Berger das Kommando. Er löst Oberst Michael Skamel ab, der nach mehr als vier Jahren im Kreis Pinneberg zum Kommando der Luftwaffe in Köln wechselt. Zum Übergabeappell reist auch der Chef des Stabes Luftwaffentruppenkommando an: Der stellvertretende Kommandierende General Bernhard Schlaak. Er wird den neuen Befehlshaber Berger ins Amt setzen. Corona bedingt dürfen ausschließlich geladene Gäste an der Veranstaltung teilnehmen.

Foto: Bundeswehr/Thomas Berger

Um die Appener Luftwaffenschüler zu führen, zieht es Berger aus Erftstadt in den Kreis Pinneberg. Dabei hat es den neuen Kommandeur in seiner beruflichen Laufbahn bisher selten in den Norden verschlagen: Bergers militärischer Werdegang startete im Jahr 1982 in Süddeutschland, dort absolvierte er die Grundausbildung und wurde später Offizier. 1992 war er für kurze Zeit im schleswig-holsteinischen Wittmund stationiert, wo er die Luftwaffe unterstützte. Danach lebte er im niederländischen Budel, in Köln-Bonn und wieder in Süddeutschland. Dort gehörte Berger zuletzt dem Führungsstab der Luftwaffe an.

2002 kehrte er nach einmal für einen Lehrgang zurück in den Norden. In Hamburg ließ er sich an der Führungsakademie für den internationalen Generalstabsdienst ausbilden. Berger setzte das Erlernte während eines Bundeswehreinsatzes in Syrien ein. Der Soldat arbeitete auch für das Bundesministerium für Verteidigung und das Bundesamt für Ausrüstung und Infrastruktur der Bundeswehr.

In der Appener Marseille-Kaserne wird der neue Kommandeur nun Unteroffiziere und Feldwebel ausbilden. Ziel sei es, junge Menschen zu verantwortungsvollen Soldaten zu formen sowie auf Krisensituationen im In- und Ausland vorzubereiten. Der Ausbildungsstützpunkt im Kreis Pinneberg besteht seit dem Jahr 1988.